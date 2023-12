Raclette 2.0: Filet-, Tortilla- & Omelett-Schinken-Pfännchen

Bis Mitternacht gibt es einiges zu tun: Pfännchen für Pfännchen will hier bestückt und verspeist - und das Warten auf diese Weise zum ausgedehnten Genuss werden.

Wir packen den Raclettegrill aus und feiern originelle Ideen für Pfännchen von Spinat-Filet bis Steak-Tortilla

Gibt es etwas Schöneres, als zum Jahresende in netter Runde beisammenzusitzen und Weißwein nippend dem leisen Brutzeln der Pfännchen zu lauschen?

Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt – und doch: Wer seine Gäste nicht nur an den Tisch locken, sondern auch nachhaltig begeistern möchte, kann es dieses Jahr ja mal mit unseren erprobten Lieblings-Pfännchen aus der EAT CLUB Redaktion versuchen.

Für noch mehr Raclette-Inspiration einfach durch unsere Bildergalerie schauen. Hier erwarten Sie viele weitere Pfännchen und zweierlei Dips.

Ein ganzes Gericht aus einem Pfännchen: Mit Käse überbackenes Schweinefilet mit Tomatensoße und Spinat Foto: Eat Club

Spinat-Filet-Pfännchen

Zutaten für 8 Pfännchen:

500 g Spinat

Salz

1 Knoblauchzehe

2 EL Öl

1 EL Tomatenmark

200 g stückige Tomaten (Dose)

Je ½ TL getrockneter Oregano und Salbei

400 g Schweinefilet

Pfeffer

120 g geriebener Edamer

Vorbereiten: Spinat putzen, waschen und in Salzwasser ca. 1 Minute blanchieren. Abschrecken und abtropfen lassen. Knoblauch schälen, fein hacken und in Öl anbraten. Tomatenmark mitrösten und stückige Tomaten zugeben. Oregano und Salbei zwischen den Händen zerreiben, zugeben. Aufkochen, salzen und pfeffern. Schweinefilet salzen und pfeffern.

Am Tisch: Filet trocken tupfen, rundherum auf der Grillplatte ca. 7 Minuten kräftig anbraten. Ca. 5 Minuten ruhen lassen, in Scheiben schneiden, erneut kurz braten. Mit Spinat und Soße in die Pfännchen geben. Portionsweise mit Edamer bestreut unter dem Raclette-Grill gratinieren.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Stück ca. 33 g E, 15 g F, 2 g KH, 275 kcal

Eine fiesta mexicana mit krossen Tortillachips, Rindersteak und reichlich Gemüse Foto: Eat Club

Steak-Tortilla-Pfännchen

Zutaten für 8 Pfännchen:

2 kleine rote Spitzpaprikaschoten

200 g Gemüsemais (Dose)

½ Bund Koriander

Salz

Pfeffer

gemahlener Kreuzkümmel

2 Rindersteaks (à ca. 200 g)

Ca. 16 Tortilla-Chips

120 g geriebener Cheddar

Vorbereiten: Paprika waschen und in Ringe schneiden. Mais in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Koriander waschen, trocken schütteln und mitsamt Stielen hacken. Alles mischen, mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen.

Am Tisch: Steaks trocken tupfen, auf der Grillplatte des Raclettes von jeder Seite ca. 3 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 5 Minuten ruhen lassen. Fleisch in Streifen schneiden und mit Paprikagemüse in die Pfännchen geben. Chips und Cheddar darauf verteilen. Ca. 4 Minuten unter dem Grill gratinieren.

Zubereitungszeit ca. 15 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 35 g E, 19 g F, 20 g KH, 390 kcal

Schinken-Rührei im Mini-Format, aromatisch getoppt mit Scamorza, geräuchertem Mozzarella Foto: Eat Club

Omelett-Schinken-Pfännchen

Zutaten für 8 Pfännchen

1 Zwiebel

1 Bund Schnittlauch

150 g Schinkenwürfel

1 EL Butter

4 Eier

100 ml Milch

Salz

Pfeffer

120 g Scamorza (geräucherter Mozzarella)

Vorbereiten: Zwiebel schälen und fein würfeln. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine Ringe schneiden. Schinkenwürfel in Butter anbraten. Zwiebelwürfel zugeben und andünsten. Eier, Milch, Salz, Pfeffer, Zwiebel, Schinken und Schnittlauchröllchen verquirlen. Scamorza raspeln.

Am Tisch: Jeweils etwas von der Omelett-Mischung in die Pfännchen geben und unter dem heißen Raclette-Grill ca. 4 Minuten braten, dann wenden und mit Scamorza bestreut unter dem Raclette-Grill stocken lassen und überbacken.

Zubereitungszeit ca. 15 Minuten

Pro Stück ca. 22 g E, 19 g F, 2 g KH, 270 kcal

