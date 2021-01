Feuerwehr erhält derzeit Qualifikation

Bad Blankenburg. Die Bad Blankenburger Höhe ist um ein Feuerwehrfahrzeug reicher. Ende Dezember wurde laut Bad Blankenburgs Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) das neue Mittlere Löschfahrzeug abgeholt. Gleich nach Weihnachten begann die Ausbildung der Floriansjünger.

„Genau gesagt, am 28. Dezember“, sagt der Bürgermeister. Zunächst haben etwa 20 Kameraden eine zusätzliche Ausbildung begonnen, um mit der Technik umgehen zu können und zu dürfen. „Aktuell läuft sie noch, aber am kommenden Wochenende soll sie abgeschlossen werden. Dann kann auch das Fahrzeug erfolgreich in den Dienst genommen werden“, sagt Mike George.

Die Kameraden wurden in drei Gruppen aufgeteilt, damit sie auch unter den vorgegebenen Hygienebedingungen ihre Ausbildung antreten konnten. „Das bedeutete für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr drei Wochen intensive Ausbildung“, ergänzt der Bürgermeister.

Zum Standort Bad Blankenburger Höhe gehören die Ortsteilfeuerwehren Fröbitz, Cordobang und Böhlscheiben. Mit der Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges wird der alte Robur versteigert.