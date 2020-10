Feuerwehr Nägelstedt hat Reformvorschläge

Eine ganze Reihe von Vorschlägen für die Unterstützung freiwilliger Feuerwehren gab die Feuerwehr Nägelstedt der SPD-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser mit auf den Weg. Die Politikerin bereiste kürzlich gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Denny Möller den Unstrut-Hainich-Kreis. Da sie im Innenausschuss des Bundestages als Berichterstatterin für die Bereiche Zivil- und Katastrophenschutz fungiert, war es ihr ein Anliegen, sich über den Alltag, die Herausforderungen und Nöte der Rettungskräfte zu informieren. Diese Chance nutzten Nägelstedts Wehrleiter Andreas Rick und die Vereinsvorsitzende Antje Bergmann.

Sammelbestellung für Fahrzeuge mit Standardausstattung

Während des gut zweistündigen Besuchs führte Andreas Rick die Besucher durch das Gerätehaus und die Fahrzeughallen, zeigte das moderne Löschfahrzeug ebenso wie das immer noch genutzte 30 Jahre alte Pendant. Für die Fahrzeuge wie für die Einsatztechnik gelte der Grundsatz, dass diese nicht auf dem neuesten Stand sein, aber funktionieren müssen und zweckmäßig in der Bedienung sein sollten, sagte Andreas Rick.

In die Prüfung der Geräte, die Wartung und die Reparatur der Fahrzeuge investiere die Wehr regelmäßig Tausende Stunden freiwilliger Arbeit. Viel Eigeninitiative sei auch beim Bau der Fahrzeughallen gezeigt worden. In diesem Zusammenhang regte Andreas Rick gezielte Förderprogramme für Liegenschaften der Feuerwehr an. Diese Programme gebe es bereits in Nordrhein-Westfalen.

Ein weiterer Punkt, der aus Sicht der Wehr politisch neu geregelt werden müsste, ist der Kauf der Einsatzfahrzeuge. Statt diese einzeln auszuschreiben, sollte über Sammelbeschaffungen nachgedacht werden, mit standardisierter Ausstattung für alle Wehren. Dies könnte die Fertigung beschleunigen und damit die Wartezeiten verringern.

Zudem regte der Wehrleiter einen höheren Fördersatz für die Erweiterung des Führerscheins von Pkw auf Lkw an. Im Idealfall könne die Weiterbildung für die Mitglieder freiwilliger Feuerwehren kostenfrei angeboten werden, so dass mehr Fahrzeugführer in den Einsatzabteilungen verfügbar wären.