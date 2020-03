Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fliegende Handtaschen machen in Weimar auf Missstände aufmerksam

Die Handtasche einer Frau gilt nicht nur als Mysterium, sie ist auch vielseitig verwendbar, zum Beispiel als Wurfgeschoss. „Kann weg, der Scheiß!“ lautete die herzhafte Einladung des Landesfrauenrates zum „Handtaschenweitwurf“. Mit den Handtaschen flogen auch Zettel mit notierten Ärgernissen, die Frauen schon immer loswerden wollte, über Weimars Hessel-Platz.

Für die Gymnasiastin Celina Koppe zum Beispiel gehört „Unterschätzung“ dazu, was auch die Selbstbilder betreffe. In ihrem Physik-Leistungskurs gebe es gerade einmal drei Schülerinnen. Eine heitere Aktion mit ernstem Hintergrund, zu der auch die Migrantinnen-Organisation „DaMigra“ aufgerufen hatte. Unter den Frauen, die kamen, war Hivaroun Sharif aus Syrien. Zu Hause, erzählt sie, hat sie als Anwältin gearbeitet. „Hier habe ich keine Arbeit, meine Familie ist über verschiedene Länder verstreut, in meiner Heimat herrscht Krieg.“ Wir müssen trotzdem stark sein, sagt sie, auf ihren Zettel hat sie „Pessimismus" geschrieben.

Auf einem anderen steht „Ungleicher Lohn“. Kann auch weg? Wenn es so einfach wäre. Das Thema hatte der Frauenrat von Verdi unter die Lupe genommen. Arbeitswissenschaftlerin Sarah Lillemeier stellte eine Studie vor die nachwies, dass nicht nur Faktoren wie familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, kürzere Arbeitszeiten oder Lücken in Führungspositionen am Lohngefälle schuld sind. Wenn man dies alles herausrechne, bliebe immer noch ein Unterschied von acht Prozent, so die Forscherin.

Denn Berufe mit hohem Frauenanteil werden eindeutig schlechter bezahlt, obwohl sie die gleichen Herausforderungen und Belastungen haben, wie männerdominierte Berufe, so das Ergebnis. Darüber müsse eine gesellschaftliche Debatte geführt werden, so eine Konsequenz. Eine weitere: Die Evaluierung von Bewertungsverfahren von Berufen in den Unternehmen. Das müsse im Entgelttransparenzgesetz festgeschrieben werden.