Förderpreis und Vereinsplattform

An einem Netzwerktreffen der Frauen- und Familienzentren des Ilm-Kreises in der Frauengruppe Großbreitenbach nahmen am 16. September die Frauen- und Familienzentren aus Geratal, Ilmenau, Arnstadt und Großbreitenbach teil, teilt Tanja Schmidt mit.

Informiert wurde über eine Rahmenvereinbarung zur Leistungserbringung der Frauen- und Familienzentren, welche zukünftig eine Erleichterung in der Antragstellung bringen soll. Auch die Ausschreibung des Frauenförderpreises des Ilm-Kreises 2021, wonach herausragende Leistungen von und für Frauen im Ilm- Kreis gewürdigt werden, wurde beworben. Vorschläge können bis zum 30. November mit einer kurzen Begründung sowie der vollständigen Anschrift der zu Ehrenden eingereicht werden.

Berichtet wurde auch über eine Vereinsplattform im Ilm-Kreis, die den Austausch sowie die Kontaktaufnahme unter den Vereinen erleichtern soll. Ebenso stieß die Idee zur Herausgabe eines Familienpasses, für alle Familien im Ilm-Kreis mit mindestens ein Kind im Haushalt, auf reges Interesse.

Weiterhin wurden aktuelle Themen der Frauen- und Familienzentren und kreative Lösungen zur Veranstaltung von Kursen sowie Kultur- und Bildungsangeboten unter Berücksichtigung der Hygienekonzepte diskutiert.