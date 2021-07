Erfurt. Im Alter sollte die Ernährung angepasst werden. Weniger Fett, weniger Kalorien – Obst, Gemüse und Salat. Aber das ist kein Grund, sauer zu sein.

Wenn die Hose nicht mehr passt, wurde sie nicht zwingend zu heiß gewaschen. Es gibt viele Gründe, die man beeinflussen kann. Aber auch einen, auf den wir keinen Einfluss haben: das Alter. Und vor allem dessen Folgen. Ab Mitte 20 sinkt der Energiebedarf, zudem gehen durch oft fehlende Bewegung Muskeln verloren Ab 30 wandelt der Körper jährlich ein Prozent Muskelmasse in Fett um. Wer sich nicht ordentlich bewegt, braucht regelmäßig neue Hosen.

„Die neue Ess-Klasse“ von Sibylle Sturm, Ars Vivendi, 240 Seiten, 30 Euro. Foto: Ingo Glase

Zudem sollte die Ernährung dem Alter angepasst werden. Weniger Fett, weniger Kalorien. Und da ist man schnell bei Obst, Gemüse und Salat. Aber das ist kein Grund, die Mundwinkel hängenzulassen. Denn „Die neue Ess-Klasse“ vereint -- dem automobilen Wortspiel angemessen – das Beste, was es in der Kaufhalle gibt, zu tollen Gerichten für die besten Jahre. Die man alle probieren möchte und auch kann, denn das Kochbuch mit vielen Rezepten und interessanten Erklärungen zum verflixten Altern wurde ernährungswissenschaftlich begleitet. Und so schlecht klingen „Eiermuffins mit geschmortem Tomaten-Pilz-Gemüse“ wirklich nicht.

Auch der „Chicorée mit Linsen-Granatapfel-Salat & Orangen-Dressing“ nicht: Dafür den Chicorée vierteln (den bitteren Strunk entfernen) und kurz anbraten, mit Orangenfilets, Birnenspalten und roten Linsen anrichten. Angeröstete Haselnüsse, Granatapfelkerne und Mungbohnen darüberstreuen, ein Dressing aus Zitronensaft, Weißweinessig, Kräutersalz und Pfeffer darübertröpfeln. Natürlich schmecken nicht alle Gerichte jedem, Buchweizen oder Quinoa ist nicht jedermanns Sache, aber der Schokokuchen mit Birne und Walnuss muss einfach probiert werden. Auch auf die Gefahr hin, dass dann die Hose nicht mehr passt.

„Die neue Ess-Klasse“ von Sibylle Sturm, Ars Vivendi, 240 Seiten, 30 Euro.