Gartenfreunde in Thüringen unterstützen Flutopfer

Allein den Garten von Kerstin und Karolin Däumler aus Göhren-Döhlen – hier ein Blick in den umgebauten Hühnerstall – besichtigten beim Tag der offenen Gärten am 18. Juli 853 Besucher. Ein Teil der Eintrittsspenden an diesem Tag wird jetzt für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet.

Zeulenroda/Schleiz. Stolze 450 Euro spenden Gartenfreunde in Schleiz und Zeulenroda für die Opfer der Flutkatastrophe.

Nach dem großen Zuspruch beim Tag des offenen Gartens am 18. Juli stiftet die Arbeitsgruppe „Offene Gärten Schleiz und Zeulenroda“ 450 Euro für die Flutopfer in Westdeutschland. Das Geld stammt aus den Eintrittsspenden, die die Besucher – allein bei Familie Däumler in Auma-Weidatal waren es 853 – entrichtet haben. Der Gesamtbetrag war letztlich so hoch, dass er die entstandenen Kosten überstieg und die Arbeitsgruppe beschlossen hat, mit dem Geld Gutes zu tun. Schließlich war die Hochwasserkatastrophe, die sich wenige Tage zuvor ereignet hatte, auch bei den Gesprächen an diesem Garten-Sonntag sehr oft Thema. Überwiesen wird der Betrag auf das Spendenkonto der Funke-Mediengruppe.

Die Idee der Offenen Gärten stammt aus England, wo die Aktion seit 1927 dazu genutzt wird, eingenommene Eintrittsgelder einem Hilfsfonds für die Krankenpflege zukommen zu lassen. Auf diese Weise wird das Schöne eines Gartenbesuches mit dem Nützlichen einer Wohltätigkeitsveranstaltung verbunden.