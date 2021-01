Genügend freiwillige Helfer trotz Corona-Krise

Trotz der Corona-Krise verzeichnen die Sozialdienste in Thüringen keinen Einbruch bei den ehrenamtlichen Diensten. „Weder beim Freiwilligen Sozialen Jahr noch bei den Bundesfreiwilligendiensten haben sich Leute in Größenordnungen abgemeldet“, erklärt Frieder Weigmann von der Diakonie Mitteldeutschland. „Ob in der Pflege, der Behindertenhilfe oder der sozialen Begleitung, überall sind die Leute bei der Stange geblieben.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sowohl das FSJ als auch der Bundesfreiwilligendienst hätten sich zur Orientierung auf soziale Berufe etabliert, so Weigmann. „Das sieht man auch daran, dass die Bewerber für den sogenannten Bufdi immer jünger werden.“ Viele freiwillige Helfer hätten das Corona-Jahr als deutliche Aufwertung ihrer Arbeit gesehen: „Sie haben ganz deutlich gemerkt, wie wichtig soziale Berufe sind. Und sie haben gemerkt: Ich werde gebraucht.“

„Die Pandemie hat das Ehrenamt gestärkt“, bekräftigt Tobias Elß von der Caritas. Deren 150 Freiwilligen-Plätze in Thüringen sind noch alle besetzt – und sogar schon wieder: „Natürlich war im Frühjahr 2020 die Angst groß, dass die Stellen wegbrechen oder die Freiwilligen aufhören. Aber weder das Eine noch das Andere ist eingetreten, Bund und Land haben uns dabei sehr unterstützt. Für dieses Jahr liegen bereits genügend Bewerbungen vor.“ Die meisten Stellen gäbe es in Krankenhäusern und der Altenpflege. Auch bei der Johanniter-Unfall-Hilfe waren die Freiwilligendienste trotz Corona eine feste Größe: „Es gab 2020 genügend Bewerber, wenn auch weniger als in den vorangegangenen Jahren“, so Carsten Grimme vom Landesverband Sachsen-Anhalt/Thüringen. „Dennoch konnten fast alle geförderten Stellen besetzt werden.“

Die meisten Bewerbungen, fast jede zweite, gab es Grimme zufolge für die Plätze in den Kindertagesstätten. Auch für dieses Jahr erwarten die Johanniter ausreichend Bewerber.