Von einer Entspannung der Corona-Lage kann derzeit in Thüringen noch nicht die rede sein. (Symbolbild)

Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Thüringen steigt auf über 45.000

Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Thüringen nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist auf mehr als 45.000 gestiegen. Seit Montag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 416 neue Fälle gezählt, so dass die Gesamtzahl nun bei 45 107 liegt. Zugleich erhöhte sich die Zahl der an oder mit einer Corona-Infektion Verstorbenen um 56 auf jetzt 1110. Insgesamt 33.140 Thüringer gelten als wieder genesen.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin wurden am Dienstag 202 Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Thüringen behandelt. 118 davon mussten dem Register der Vereinigung zufolge intensiv beatmet werden.

