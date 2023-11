Geschrei im Dreierpack: Erste Drillinge 2023 im Helios-Klinikum Erfurt geboren

Erfurt. Aileen, Neele und Matteo sind das größte Glück ihrer Eltern. Die Drillinge kamen allerdings viel zu früh in Erfurt auf die Welt.

Aileen, Neele und Matteo bescherten ihren Eltern Michael und Lisa bereits am 25. Juli 2023 dreifaches Babyglück – obwohl der voraussichtliche Entbindungstermin erst Mitte November lag. Wie das Klinikum am Freitag mitteilt, ist es die erste Drillingsgeburt in diesem Jahr im Helios-Klinikum Erfurt.

Die zwei Mädchen und der Junge wurden in der 24. Schwangerschaftswoche aufgrund vorzeitiger, nicht mehr aufhaltbarer Wehen mit Eröffnung des Muttermundes vom Kreißsaalteam auf die Welt geholt. „Auch während dieser Riesenangst waren wir froh, sie bei der Geburt schreien zu hören“, erzählt der stolze Papa Michael Funke.

Den Anfang machte Aileen mit 545 Gramm und 30 Zentimetern. Dann folgte Neele mit 710 Gramm und 31 Zentimetern. Zuletzt erblickte der kleine Matteo mit 680 Gramm und 31 Zentimetern das Licht der Welt. „Die Organe der drei waren noch nicht vollständig ausgereift, sodass sie viel Hilfestellung für den Start ins Leben benötigten“, so die Leitende Oberärztin der Geburtshilfe, Dr. Silke Meinig.

Die älteste Tochter musste bereits zwei Mal operiert werden

„Die ersten zwei Wochen ist die Sorge am größten gewesen, denn die Oberärztin erklärte, dass diese am kritischsten sind und durchaus Probleme mit Kopf, Bauch und Herzen auftreten können“, erzählt der Vater weiter. So musste die älteste Tochter tatsächlich zwei Mal operiert werden. Am heutigen Welfrühgeborenentag haben Aileen (2980g), Neele (3315g) und Matteo (3245g) ordentlich an Gewicht zugelegt und erfreuen die Eltern täglich aufs Neue.

Die Drillinge sind das größte Glück von Lisa und Michael Funke. Foto: Helios-Klinikum

Das Trio wurde die vergangenen Monate auf der Frühgeborenenstation (Neonatologie) und anschließend auf der Interdisziplinären Operativen Station (IOS) im Helios Klinikum Erfurt versorgt. „Nach über drei Monaten sind wir nun endlich zusammen im Zimmer“, so die stolzen Eltern, die ihre Kinder nun fast selbst versorgen können. Voraussichtlich in den nächsten Wochen kann die Familie endlich nach Hause. In Bad Salzungen wartet bereits ein neu hergerichtetes Kinderzimmer auf die kleinen Kämpfer.

Gerade bei Früh- und Mehrlingsgeburten sind werdende Mütter im Helios-Klinikum Erfurt in guten Händen. Im Frau-Mutter-Kindzentrum befindet sich das Perinatalzentrum Level I Mittelthüringens. Geburtshilfe, Anästhesie (Narkosemedizin) und Neonatologie (Frühgeborenenheilkunde) – alles Fachbereiche, die an der Entbindung beteiligt sind – sind unter einem Dach vereint und Tür an Tür miteinander verzahnt.

Somit sei auch bei komplizierten Entbindungen stets eine optimale Versorgung gewährleistet, schreibt die Klinik. Am Weltfrühgeborenentag wird auf die besonderen Herausforderungen der Kleinsten aufmerksam gemacht. Das Helios-Klinikum Erfurt beteiligt jährlich mit einem Aktionstag und lädt alle Eltern mit ihren Kindern in das Frau-Mutter-Kindzentrum ein.