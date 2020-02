„Geschütze Unterkunft“ eröffnet in Mühlhausen: Das geschlossene Haus

Die Eingangstür, sagt Sozialpädagogin Dagmar Bickel, ist die einzige, die immer verschlossen sein wird. Dahinter viel Raum, viel Licht. Das Haus ist noch Baustelle, aber man kann seine Großzügigkeit ahnen: Küche, Sportraum, Therapiezimmer, Lernraum, Einzelzimmer mit eigenem Bad, hinter den Fenstern wachsen Bäume.

Und davor wird ein Zaun stehen. Kein Gartenzäunchen, sondern ein stabiler, hoher Zaun. „Aber wer es darauf angelegt, wird ihn überwinden können“, fügt Dagmar Bickel hinzu. „Das hier wird kein Maßregelvollzug.“

Eine Bemerkung, die mehrfach in diesem Gespräch fällt. Das Wort „Transparenz“ auch. Man kann es eine Offensive nennen, sie weiß, dass dieses Projekt nicht unumstritten ist. Das Haus, das Dagmar Bickel ab Mai diesen Jahres leiten wird, ist eine geschlossene Unterkunft für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche.

Erste Einrichtung dieser Art in den neuen Bundesländern

Wegsperren kann keine Antwort sein, sagen die einen. Wer nicht hören will, muss fühlen, finden die Befürworter der harten Linie. Ein „Dazwischen“ gibt es selten, das Thema polarisiert.

Der Eingangsbreich der Einrichtung, im Mai soll sie für 14 Kinder und Jugendliche eröffnet werden. Foto: Elena Rauch

n ganz Deutschland gibt es 26 solcher Unterkünfte mit insgesamt 325 Plätzen, davon fünf in Berlin. Die Einrichtung, die das Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) als Träger in Sichtweite des weitläufigen Krankenhausgeländes bauen lässt, wird die erste dieser Art in den neuen Bundesländern sein. Kostenpunkt: 4,5 Millionen Euro. Konzipiert für zwei Wohngruppen mit je sieben Plätzen. Für Kinder und Jugendliche, die aus Heimen immer wieder weglaufen, die sich jedem pädagogischen Einfluss entziehen, die sich und andere gefährden, die Verhaltensstörungen zeigen.

„Systemsprenger“, wie ein Film sie nennt.

Eine Umfrage des Klinikums bei Jugendämtern habe ergeben, dass derzeit im Land in 13 Fällen eine solche Unterbringung nötig wäre. Dagmar Bickel verweist auf die hohen rechtlichen Hürden: Nur ein Familiengericht darf darüber entscheiden.

Der letzte Notnagel für Fälle also, in denen nichts mehr geht.

Ein Satz, dem der Chefarzt der Klinik für Kinder-und Jugendpsychiatrie am ÖHK Fritz Handerer heftig widerspricht, weil damit das Missverständnis anfängt. „Die geschützte Unterkunft ist nicht die letzte Lösung, sondern eine Möglichkeit von vielen.“ Tagesgruppen, stationäre Einrichtungen, Heime bis hin zu zeitweiligen Auslandsaufenthalten: „Jede Maßnahme hat ihre Berechtigung und es kann immer nur individuell entschieden werden.“ Die geschützte Unterkunft sei eine davon, die im Übrigen nur in sehr wenigen, sehr schwierigen Fällen angewendet werde. In den mehr als 20 Jahren Arbeit als Therapeutin und Sozialpädagogin, bestätigt Dagmar Bickel, habe sie nicht mehr als fünf erlebt.

Heim für Jugendliche, die immer wieder Zurückweisung erlebt haben

Heranwachsende, die in ihrem Leben nicht selten acht oder mehr Heime durchlaufen haben. Weil sie abhauen, weil ein Heim nach dem anderen sie nicht mehr nehmen will. Die immer wieder Zurückweisung erleben, die keine Beziehung zulassen aus Angst wieder verletzt zu werden. Aber Beziehungen sind der Kern jeder sozialpädagogischen Arbeit. Beziehungen, die nur mit Vertrauen wachsen und das braucht auch Zeit“, so Dagmar Bickel. Erst dann werde Pädagogik überhaupt möglich.

Aber was tun, fragt sie, wenn eine 14-Jährige wieder und wieder aus einem Heim wegläuft? „Du weißt, sie ist irgendwo da draußen, prostituiert sich, nimmt vielleicht Drogen, bringt sich in Gefahr. Was also tun?“

Kinderschutzbund: Jugendliche sollen nicht geschlossen untergebracht werden

Die bestehenden Strukturen viel umfassender stärken, damit sie Gefährdete wirksamer auffangen können, sagt Carsten Nöthling, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Thüringen. Mit Personal und mit Fachkompetenz, damit solche Biografien schon im Anfang verhindert werden. Natürlich seien ihm die Nöte in der Jugendsoziarbeit bekannt. Aber Wegsperren könne keine zeitgemäße pädagogische Antwort sein.

„Wir fordern daher, Kinder und Jugendliche weder in Thüringen noch anderswo im Rahmen der Kinder-und Jugendhilfe geschlossen unterzubringen...“ heißt es in einer Stellungnahme von Fachleuten, das im November vergangenen Jahres mit Blick auf die geplante Einrichtung in Mühlhausen veröffentlicht wurde. Unter den Unterzeichnern: Die Fachbereiche Sozialwesen der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, der Fachhochschule Erfurt, der Kinderschutzbund, das Fachgebiet Sonder-und Sozialpädagogik der Universität Erfurt.

Keine Erkenntnisse, dass es eine positive Wende herbeiführt

Es gebe, argumentieren die Kritiker, keine Erkenntnisse, dass eine geschlossene Unterbringung eine positive Wende in solchen Biografien herbeiführt. Das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung schließe auch entwürdigende Maßnahmen ein. Und wie sonst, fragt Carsten Nöthling, soll man Freiheitsentzug nennen?

Besonders betroffen mache den Unterzeichnern die Tatsache, dass die geschlossene Unterkunft nicht einmal als „Ultima ratio“ verstanden werde, sondern als ein Angebot von vielen. Das könne, befürchten sie, ein Einfallstor sein, „mehr Kinder wegzuschließen, denen Abweichungen attestiert wird.“

Dr. Fritz Handerer, Chefarzt Kinder-und Jugendpsychiatrie am Ökumenischen Hainich Klinikum Mühlhausen. Foto: Elena Rauch

Im Hainich-Klinikum sind solche Vorbehalte gut bekannt. Mit der Forderung nach besserer Ausstattung der niedrigschwelligen Hilfsangebote renne man bei ihm offene Türen ein, bemerkt Mediziner Handerer. Man habe es sich mit der Entscheidung nicht leicht gemacht, im Grunde denke man darüber schon seit etwa 15 Jahren nach. Ausschlaggebend waren am Ende auch die Erfahrungen im eigenen Haus: Kinder und Jugendliche, für die es nach einem Klinikaufenthalt keine Anschlussaufenthalt gibt, weil kein Heim sie nehmen will.

Bislang griff man auf Einrichtungen in Altbundesländern zurück. Doch das sei problematisch, weil die Entfernung Arbeit mit der Familie erschwert. Die aber wolle man hier anbieten weil man um die Bedeutung von Familienarbeit für die Kinder und Jugendlichen wisse. Selbst dann, wenn es zu einem Bruch mit der Familie kam.

Freiheitsentziehende Phase solle so kurz wie möglich sein

Auch Dagmar Bickel würde jede Forderung nach besserer Ausstattung bestehender Hilfsstrukturen unterschreiben. Die Lücken dort, decken sich mit ihren Erfahrungen. Gegen das Wort „Wegsperren“ verwahrt sie sich. Den Ansatz beschreibt sie so: „Wir wollen den Kinder und Jugendlichen verlässliche und tragfähige Beziehungen sowie einen geschützten Rahmen anzubieten, indem sie die Möglichkeit erhalten neue Verhaltensmuster zu erlernen, Vertrauen zu sich selbst zu entwickeln. Die freiheitsentziehende Phase soll so kurz wie möglich sein. Wichtig ist die Geeignetheit der Hilfe im Vorfeld genau zu prüfen, um Abbrüche zu vermeiden.“ Der gesamte Aufenthalt soll nicht länger als zwei Jahre dauern.

Unterricht wird nur zu Beginn in der Einrichtung stattfinden, die Jugendlichen sollen so schnell wie möglich in eine öffentliche Schule gehen, begleitet von einem Betreuer. Schrittweise soll der Besuch von Sportvereinen oder anderer öffentlicher Freizeitangebote angestrebt werden. Pädagogische, therapeutische und wenn nötig medizinische Begleitung werden individuell erfolgen. Jeder Fall ist anders. Die Nähe zur Fachklinik erleichtert das. Eine solche Verzahnung gibt es dieser Form in Deutschland bislang nicht.

24 Fachkräfte sind vorgesehen

Soweit die Äußerlichkeiten. Im Kern geht es um Beziehungen. Die Betreuung ist engmaschig, 24 Fachkräfte sind vorgesehen, die Jugendlichen sollen sich ihre Bezugsperson aussuchen können. Im Idealfall. „In einer Biografie gibt oft den besonderen Menschen, der einen Weg prägt. Meine Vorstellung ist, dass die Jugendlichen diesen Menschen hier finden.“

Ein Mensch, der bereit und fähig ist, die Jugendlichen auszuhalten. Mit all ihren Widerständen und Widersprüchen.

Und, ließe sich hinzufügen, den sie aushalten müssen. Weil sie nicht weglaufen können.

Genau das ist für seine Kritiker auch einer der Gründe, es abzulehnen. Ein geschlossenes Haus mit eigenen Regeln. Die Heimskandale in Brandenburg und Schleswig-Holstein-Holstein hätten die Risiken solcher Einrichtungen deutlich gemacht.

Deshalb, bemerkt Dagmar Bickel, habe man von Beginn des Projekts an auf Transparenz gesetzt. In den ersten zwei Jahren wird die Qualitätsagentur Jugendhilfe Berlin die Arbeit begleiten. Außerdem wird es einen Beirat geben, auch die Kritiker seien ausdrücklich eingeladen, dort mitzuarbeiten.

Von einer Mitarbeit will Carsten Nöthling nicht sprechen. Doch wenn es um Fragen von Kinderrechten und deren Schutz geht, werde man sich nicht verschließen.