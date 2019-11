Der Weg zur Arbeit war für Pendler am Montag in Jena eine enorme Herausforderung. Neben der gesperrten Stadtrodaer Straße war auch noch eine Ampel defekt.

Stadtrodaer Straße bis Freitag gesperrt - Kaputte Ampel sorgt für Stau

Die Ampel an der Autobahnanschlussstelle Jena-Göschwitz ist zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt kaputt: Montagmorgen im Berufsverkehr, als die Strecke wegen der gesperrten Stadtrodaer Straße ohnehin schon am Limit war.

Weil von der Autobahn kommende Fahrzeuge daher dauerhaft zum Nebenverkehr wurden, erreichte der Stau am Morgen extreme Ausmaße.

Gesamtsperrung noch bis 8. November

Rathaussprecher Kristian Philler sprach von einer technischen Störung der Ampel. Nachdem die Störung der Stadt gemeldet worden sei, habe der KSJ unverzüglich reagiert. Um 8.10 Uhr habe die Ampel wieder funktioniert und die Lage sich normalisiert.

Die Gesamtsperrung der Stadtrodaer Straße dauert noch bis Freitag, 8. November. Die Behelfsbrücke an der Schnellstraße wird nach dem abgeschlossenen Brückenneubau demontiert. Deshalb hatte die Stadt eine Umfahrung empfohlen. In Richtung Stadtzentrum wird der Straßenverkehr über die Erlanger Allee in Lobeda-Ost umgeleitet.