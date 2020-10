Gestohlene Kinder der DDR: „Trauer beginnt erst, wenn Gewissheit besteht“

Andreas Laake ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR. Wir sprachen mit dem 60-jährigen Leipziger:

Welchen Bezug haben Sie ganz persönlich zum Thema „Gestohlene Kinder der DDR“?

Meine damalige Frau und ich haben 1984 versucht, die DDR illegal zu verlassen. Wir wurden gestellt und inhaftiert. Während der Haft kam mein Sohn Marko zur Welt. Doch mir wurden vor Gericht die vaterschaftlichen Rechte aberkannt und mein Sohn gegen meinen Willen gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Nach der Wiedervereinigung habe ich angefangen, meinen Sohn zu suchen, habe im Internet recherchiert und mich an Politiker und Medien gewandt. 2013 gab es dann die Anfrage einer großen TV-Produktionsfirma, die meine Suche aufgriff – und einen Tag nach der Ausstrahlung, nach nunmehr 29 Jahren, meldete sich mein Sohn bei mir.

Können Sie uns diesen besonderen Moment schildern?

Es ist ja so, dass man im Laufe der Jahre tausend Fragen hatte, die man stellen wollte. Aber als mein Sohn an diesem 7. Oktober 2013 um 19.02 Uhr anrief, hatte ich mit einem Schlag keine Fragen mehr. In mir war völlige Leere, ich wusste gar nicht damit umzugehen. Wir haben beide eine ganze Weile gebraucht, bis wir überhaupt wieder Worte fanden.

Trafen Sie ihn dann auch persönlich?

Am Wochenende darauf ist er mit seinem Adoptivpapa zu mir nach Leipzig gekommen.

Und: Haben Sie ihn erkannt?

Er kam auf dem Zentralparkplatz am Hauptbahnhof an, und obwohl ich von ihm nichts weiter hatte als ein Babyfoto, habe ich ihn dort zwischen hunderten Menschen sofort erkannt, als er aus dem Auto stieg: Er ist zwar einen Kopf größer als ich, mir aber wie aus dem Gesicht geschnitten.

Andreas Laake, Vorsitzender der Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR Foto: Andreas Laake

Besteht auch jetzt noch Kontakt zu ihm? Manchmal hat man sich nach der aufwühlenden ersten Begegnung dann vielleicht doch nichts zu sagen…

Doch, wir haben Kontakt, aber natürlich ist er nicht so wie bei den Kindern, die bei mir aufgewachsen sind. Es sind eben zwei Familien: In der einen ist mein Sohn biologisch verwurzelt, in der anderen aufgrund der Adoption. Die 29 Jahre haben die Lebensstränge ganz weit auseinandergeführt. Ob daraus jemals einer wird, bezweifle ich. Ich gehe eher davon aus, dass es zwei parallel verlaufende bleiben werden.

Aber zumindest wissen Sie, dass Ihr Sohn lebt und wie es ihm geht.

Richtig. Ich habe ihn gesehen, mehrfach mit ihm gesprochen und bin auch ein Teil seines Lebens, auch wenn ich nur am Rande stehe.

Sie haben gesagt, dass Ihr Sohn beim ersten Treffen von seinem Adoptivpapa begleitet wurde. Wie ist denn das Verhältnis zu den Adoptiveltern? Haben die nicht Angst vor einer Art Abrechnung?

Ich kann dazu sagen: Wir wollen niemandem die Kinder wegnehmen. Im Gegenteil, wir wollen nur am Rande stehen und sehen, wie es unseren Kindern geht. Wenn sie behütet aufgewachsen sind, werden wir doch nicht dasselbe tun, was man uns damals angetan hat. Man hat uns die Kinder entzogen – und das werden wir nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Wir wollen niemanden an den Pranger stellen, unser Anliegen ist die Aufarbeitung der einzelnen Fälle.

Also geht es Ihnen nicht darum, die Täter von damals ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen?

Die Adoptiveltern sind für mich im Grunde keine Täter, sondern genauso Opfer des Systems. Sie hatten nur wenige Informationen über die Situation der Herkunftsfamilie und wussten nicht, welche Vorgänge zu einer Adoption geführt haben. Sie hatten einen Kinderwunsch, und dem ist man von Seiten des Staates nachgekommen. Sie dachten ja, sie tun dem Kind damit etwas Gutes.

Ihre eigene Suche verlief erfolgreich. Warum war das Kapitel für Sie damit trotzdem nicht abgeschlossen?

Das Auffinden meines Sohnes haben im Internet innerhalb weniger Stunden Zehntausende kommentiert. Ich habe versucht, mir diese Kommentare durchzulesen und gesehen: Fast jeder Sechste oder Siebte war selbst betroffen. Erst da ist mir bewusst geworden, dass ich gar kein Einzelfall bin. Mir war klar, dass ich mich jetzt nicht einfach zurückziehen kann, sondern eine Plattform für die Betroffenen schaffen muss. Deshalb habe ich im November 2013 bei Facebook die erste Gruppe gegründet – und schon nach der ersten Nacht hatten sich 700 Betroffene gemeldet. In nur einer Nacht!

Wie ging es dann weiter?

Da es sehr viele Betroffene in Berlin gab, entstand die Idee, ein Treffen in Berlin zu organisieren. Daraus ist dann 2014 unsere erste Kundgebung zu diesem Thema entstanden – ein großer Erfolg. Es folgten mehrere ähnliche Veranstaltungen. Um dem Ganzen einen Namen zu geben, habe ich dann die „Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR“ gegründet. Seit April 2020 sind wir auch ein eingetragener Verein.

Der IG oder jetzt dem Verein ging es ja nicht nur darum, Betroffenen eine Plattform zu bieten, sondern auch mit der Politik ins Gespräch zu kommen.

Genau. Sinn der Sache war, eine geballte Faust zu bilden. Denn einen einzelnen Finger kann man brechen, eine Faust aber nicht. Das heißt, ich wollte, dass viele Betroffene sich zusammentun, um eine öffentliche Wirkung zu erzielen. Das ist uns gelungen. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir mehr als 1600 Mitglieder, momentan sind es 2400. Wir haben eine Organisation geschaffen, die von Politik und Medien wahrgenommen wird. Schließlich schreiben wir 30 Jahre Wiedervereinigung, im nächsten Jahr auch 60 Jahre Mauerbau – da kann es doch nicht sein, dass es noch immer so viele Betroffene gibt, die nach ihren Angehörigen suchen! Deshalb haben wir 2018 auch eine Petition an den Bundestag ausgearbeitet. Diese Petition ist eine der außergewöhnlichsten seit Bestehen der Bundesrepublik.

Inwiefern?

Weil sie nicht 50.000, sondern nur drei Unterschriften hatte und trotzdem im April 2018 sofort angenommen wurde. Schon vier Wochen später bekam ich ein Schreiben des Bundestags-Petitionsausschusses, dass der Ausschuss einstimmig entschieden hat, eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Diese fand zwei Monate später statt und war damit die schnellste Anhörung seit Bestehen des Bundestages. Inzwischen wurden drei Punkte unserer Petition aufgegriffen: Zum Jahresende soll eine zentrale Clearingstelle, angesiedelt im Innenministerium, ihre Arbeit aufnehmen, parallel dazu eine DNA-Datenbank eingerichtet werden und wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres die Hauptstudie zum Thema Adoption starten. Dazu hat man übrigens auch den Datenschutzparagrafen geändert: Durfte bisher kein Außenstehender Adoptionsakten einsehen, ist das jetzt aufgrund von wissenschaftlichen Studien möglich, so dass man die Sachverhalte besser aufklären kann. Das ist ein riesiger Erfolg unserer Aktivitäten. Aber es ist auch all den Politikern zu verdanken, die uns unterstützt haben.

Was planen Sie aktuell?

Im Mai 2021 zum Beispiel eine Radtour entlang der ostdeutschen Grenze zum Thema Aufarbeitung von DDR-Unrecht.

Haben Sie auch schon das Gespräch mit der Thüringer Landesregierung gesucht?

Ja, Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mich 2014 nach seiner Wahl eingeladen. Damals versprach er mir, etwas für dieses Thema zu tun. Ich war ehrlich gesagt etwas skeptisch. Aber Bodo Ramelow hat Wort gehalten. Er hat Staatssekretärin Babette Winter beauftragt, Gesprächsrunden zu organisieren, zu denen ich regelmäßig eingeladen wurde. Wir bekamen auch Ansprechpartner in der Staatskanzlei und im Landtag. Woran es – aber nicht nur in Thüringen – ein wenig hapert, das sind die Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur oder ihre Mitarbeiter. Sie haben eine Einstellung, die ich nicht mittragen kann. Wir behaupten ja nicht, dass alle Kinder, die verstorben sein sollen und bei denen die Eltern einen vorgetäuschten Säuglingstod vermuten, leben. Nein. Aber die Menschen, die die quälenden Fragen nach ihren Angehörigen mehr als 30 Jahre mit sich geschleppt haben, haben ein Recht auf Antworten. Die Landesbeauftragten müssen hier ihrer Verpflichtung nachkommen – ob das gesuchte Kind dann auf dem Friedhof liegt oder nicht. Zwangsadoptionen bleiben DDR-Unrecht. Das ist unsere Einstellung – und das sollten sich die Landesbeauftragten wirklich mal zu Herzen nehmen.

Betroffene berichteten uns, dass sie von den Gesprächen mit den Landesbeauftragten sehr enttäuscht sind. Ihnen sei bedeutet worden, dass sie die Nachforschungen einstellen mögen und dass sie sich selbst den größten Gefallen täten, wenn sie mit der Sache endlich abschließen.

Trauer kann erst beginnen, wenn es etwas zu betrauern gibt. Das heißt, es muss erst die Gewissheit her, dass die Kinder, die verstorben sein sollen, auch wirklich verstorben sind. Solange noch Fragen offen bleiben, werden sich die Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Hier sollte man mal auf der menschlichen Ebene reagieren. Die Landesbeauftragten sollten sich mal überlegen, wie sie damit umgehen würden, wenn es ein Fall aus der eigenen Verwandtschaft wäre. Ich kann nicht verstehen, wenn dann Aussagen kommen wie: Schließen Sie mit diesem Thema ab. Nein, die Menschen werden nicht abschließen, sie haben berechtigte Fragen. Gerade auch, weil es zahlreiche Ungereimtheiten in den Dokumenten gibt.

Können nicht schlicht Fehler bei den Eintragungen unterlaufen sein?

Wer das System der DDR erlebt hat, weiß, dass diese Fehler nicht auftreten konnten. In den DDR-Krankenhäusern gab es streng geregelte Besuchszeiten, die Geburtsabteilungen waren ansonsten sozusagen hermetisch abgeriegelt. Ärzte und Schwestern haben auch damals eine ganz tolle Arbeit geleistet, keine Frage. Aber: Sie hatten ein ganz anderes Zeitpotenzial als heute, wo man quasi Tag und Nacht seine Angehörigen im Krankenhaus besuchen kann, wo alle Türen offen stehen und man das Recht hat, mit dem Arzt zu sprechen. Das alles gab es in der DDR nicht. Und da die Unterlagen größtenteils handschriftlich vorbereitet wurden, kann es einfach nicht solche gravierenden Fehler wie etwa unterschiedliche Angaben zum Geschlecht des Kindes gegeben haben. Deshalb sind die Fragestellungen der Betroffenen auch berechtigt. Es ist Unrecht, was man den Eltern damals angetan hat. So darf man nicht mit Menschen umgehen.

Worauf stützen sich die Landesbeauftragten?

Der Mitarbeiter des Thüringer Landesbeauftragten beruft sich auf entsprechende Veröffentlichungen, beispielsweise die im März 2020 veröffentlichte Studie von Professor Florian Steger von der Uni Ulm. Steger behauptet, dass es keinen systematischen Kindesentzug in der DDR gegeben hat. Aber: Diese angebliche Studie ist eine Sammlung von Quellenhinweisen aus dem Internet. Es gab keine Recherchen in Krankenhäusern oder Archiven, außer in der Stasiunterlagen-Behörde in Magdeburg. Und kein einziger Fall ist wirklich recherchiert worden. Es gab lediglich eine Befragung von einigen Betroffenen, die sich nun aber darüber ärgern, dass ihre Antworten aus dem Kontext gerissen wurden.

Können Sie eine andere wissenschaftliche Arbeit empfehlen?

Ja, zum Beispiel das Buch „Verstorbene Babys in der DDR“ von Heidrun Budde, über das leider kaum gesprochen wird. Die Juristin eckt im Ergebnis eines jahrelangen Aktenstudiums Widersprüche auf, für die es bisher keine Antwort gibt. Zum Beispiel ominöse handschriftliche Vermerke auf den Sterbeanzeigen der Kinder, deren Bedeutung niemand erklären will, Babyleichen, die in keinem Grab zu finden sind.

