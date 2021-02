Die Gesamtzahl der Eichsfelder die mit dem Virus infiziert sind oder waren steigt am Wochenende um 78 Neuinfektionen auf 3752 an

Eichsfeld. Die Inzidenz sinkt am Sonntag auf 248 Infizierte pro 100.000 Einwohner.

Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert lag im Landkreis am Sonntag, 8 Uhr, bei 248 (Samstag: 256). Die Gesamtzahl der Eichsfelder die mit dem Virus infiziert sind oder waren steigt am Wochenende um 78 Neuinfektionen auf 3752 an.