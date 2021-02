15 weitere regionale Impfzentren nehmen in Thüringen die Arbeit auf

In Thüringen gehen am Mittwoch die restlichen 15 der landesweit 29 Corona-Impfzentren in Betrieb. Eröffnet werden sie nach Angaben von Landesregierung und Kassenärztlicher Vereinigung unter anderem in Apolda, Sömmerda, Eisenberg, Ilmenau, Hildburghausen, Rudolstadt und Mühlhausen. In den neuen Einrichtungen soll der Impfstoff des US-Herstellers Moderna gespritzt werden. Zuletzt waren auch bei diesem Präparat Lieferprobleme bekannt geworden. Deshalb reichen die Vorräte in den neuen Anlaufstellen jeweils nur für 560 Menschen pro Tag. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

