19 weitere Corona-Infektionen in Weimar

Weitere 19 neue per Test bestätigte Corona-Neuinfektionen sind zwischen Montag und Dienstag (Stand jeweils 17 Uhr) in Weimar bekannt geworden. Die Ansteckung erfolgte nach Angaben der Stadt in vier Fällen innerhalb von Familien, bei drei Fällen sei der Infektionsweg noch unklar und in weiteren neun Fällen noch nicht ermittelt. Wiederum gab es in Einrichtungen neue Corona-Infektionen: jeweils einmal in einem Pflegeheim, einer Tagespflege und einem Krankenhaus. Bedingt durch die neuen Fälle befinden sich 665 (+13) Menschen in Quarantäne. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der aktuell infizierten Weimarer stieg angesichts von neun Menschen, die seit der Meldung vom Montag als genesen gelten, auf 250 (+10). Gleichbleibend ist mit 17 die Zahl derer geblieben, die wegen der Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müssen. Im Verlauf der Pandemie sind 36 Weimarer verstorben, darunter 20 Bewohner des Azurit-Seniorenzentrums Weimarblick.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz zur überregionalen Vergleichbarkeit des Ausmaßes der Pandemie sank von 179,37 auf 153,31, am Mittag lag er Dienstag noch bei 130,31. Die niedrigeren Zahlen seien aber „kein Grund für Euphorie“, betonte Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk), zugleich Leiter des städtischen Pandemiestabes. Schließlich seien dabei noch nicht die möglichen Folgen der Begegnungen zu Weihnachten und Silvester enthalten.

Nach dem Corona-Ausbruch im Landratsamt Weimarer Land bot die Stadt dem Kreis Unterstützung an. „Wir wollen gucken, welche Leistungen wir dort erbringen können“, sagte Ralf Kirsten. Und dies ungeachtet dessen, dass täglich im Saal der Stadtverwaltung 15 Mitarbeiter unter anderem für die Kontaktverfolgung im Einsatz sind. Auch über die Feiertage habe die komplette Teamstärke gearbeitet, sagte Ralf Kirsten.

