20 Neuinfektionen in Weimar bis Karfreitag

Weimar. In Stadt und Kreis sind über Ostern 1294 Menschen in Quarantäne

Die Gesundheitsämter der Region registrierten in den 24 Stunden bis Freitagmittag 20 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 in Weimar und 16 Neuinfektionen im Weimarer Land. Die Infektionen vom Donnerstag in Weimar wurden dabei um eine nach unten korrigiert. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

In Weimar erfolgten neun Ansteckungen in der Familie oder im Freundeskreis, zwei bei der Arbeit, eine im Kinderland Bummi, zwei im Kindergarten St. Elisabeth. In vier Fällen ist der Infektionsweg unklar, zwei Fälle waren noch in der Ermittlung.

Weil die Neuinfektionen die Genesenen überstiegen, gibt es in Stadt und Kreis erneut mehr aktuell Infizierte: In Weimar sind es jetzt 130 (+11), im Weimarer Land 295 (+7). Stationär behandelt werden müssen unverändert vier Patienten aus Weimar und drei aus dem Weimarer Land.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg in Weimar auf 125,71 je 100.000 Einwohner (Vortag 116,51). Im Weimarer Land ging sie mit 214,2 leicht zurück (Vortag 227,6).

Gestiegen sind die Zahlen der Kontaktpersonen in Quarantäne. In der Stadt müssen sich 499 (+63) Menschen zu Hause absondern. Im Landkreis sind 747 (+49) Menschen über Ostern und länger in Quarantäne. Der Zuwachs resultiert vor allem aus Infektionsfällen in Kindereinrichtungen. Das Weimarer Land weist zudem 66 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung aus.