Erfurt Die Zahl der Neuinfektionen ist in Erfurt innerhalb von 24 Stunden um 21gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt liegt bei 64,5.

21 neue Corona-Fälle in Erfurt - Inzidenz liegt nun bei 64,5

Mit Stand Sonnabend, acht Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 4801 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 21gestiegen. Fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 64,5.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 21 auf 3935 gestiegen. 160 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 689 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.