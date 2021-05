Den fünften Werktag in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt unter 100. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwochmorgen 27 neue Infektionen mit dem Coronavirus.

27 neue Coronafälle in Erfurt - Weitere Öffnungsschritte kommen

Innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt in Erfurt bis Mittwochmorgen 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 67,8 (Vortag: 66,4) und damit den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Aktuell gibt es in der Landeshauptstadt 394 nachgewiesene Infektionen.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8390 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 7738. Unverändert ist die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 258 Personen sind verstorben.

Die Außengastronomie, Campingplätze, Ferienhäuser und -wohnungen sowie die Außenbereiche von Museen, Gedenkstätten, Burgen und anderen Sehenswürdigkeiten können geöffnet werden.