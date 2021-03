Unstrut-Hainich-Kreis: 29 Menschen mit Corona im Krankenhaus

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis ist sowohl die Inzidenz, wie auch die Anzahl Infizierter am Sonntag gesunken.

Nach einem Anstieg am Samstag auf einen Wert von 132,1 ist die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag auf 124,2 gesunken.

Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen sank von 313 auf 304. 29 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt.

Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog





Erneut stieg die Zahl der Personen in häuslicher Quarantäne, 774 dürfen derzeit ihre Wohnung nicht verlassen. Ab Montag starten in Apotheken in Herbsleben, Großengottern und Schlotheim weitere Stellen für kostenlose Corona-Schnelltests.

