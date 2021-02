300 Termine für Schnelltests in Nordhausen

Claudia Donner präsentiert einen Corona-Schnelltest im neuen Schnelltest-Zentrum an der Zorgestraße 15 in Nordhausen.

„Eine weitere wesentliche Maßnahme gegen das Coronavirus ist aus meiner Sicht das breite Testen der Bevölkerung, weshalb wir seit vergangenem Montag in unserem Schnelltest-Zentrum kostenfreie Tests für Jedermann anbieten“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Dass diese Maßnahmen Wirkung zeigen, belegt auch unser Inzidenzwert, der der niedrigste in Thüringen ist. So kann bei uns auch voraussichtlich ab dem 1. März die Schule in den höheren Klassen wieder beginnen“, so der Landrat. Über 300 Termine hat das Schnelltest-Zentrum des Landkreises für diese Woche vereinbart. So bleiben noch zeitliche Freiräume, um dringende Anfrage berücksichtigen zu können.

Wer einen Termin im Test-Zentrum des Landkreises Nordhausen vereinbaren möchte, kann sich per E-Mail an corona-test@lrandh.thueringen.de sowie telefonisch unter 03631 911-9201 (Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr) melden.