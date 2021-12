3000 Corona-Impftermine in Thüringen für Kinder freigeschaltet

Erfurt. Kinder von fünf bis elf Jahren werden vorerst in vier Thüringer Impfzentren gegen Corona geimpft.

Für die Corona-Impfungen von fünf bis elf Jahre alten Kindern in Thüringen sind am Mittwoch vorerst 3000 Termine im Online-Portal www.impfen-thueringen.de freigeschaltet worden.

Mädchen und Jungen dieser Altersgruppe können bis zum 23. Dezember zunächst jeweils nachmittags im Impfzentrum Ostthüringen in Gera sowie in den Impfstellen Sömmerda, Leinefelde und Erfurt (Katholisches Krankenhaus) mit dem Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer gegen Covid-19 gespritzt werden, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilte. Auch Zweittermine im Januar werden gleich mit vergeben.

Ab 27. Dezember sollen die Termine dann auf die Impfstellen in ganz Thüringen ausgedehnt werden, auch hier werde zunächst nachmittags gespritzt, mit einer Unterbrechung am Silvestertag und dem Neujahrswochenende. In Thüringen leben 130.700 impfberechtigte Kinder in der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren.

Auch für Erwachsene seien weitere Impftermine freigeschaltet worden.