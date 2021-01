32 bestätigte Corona-Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der täglich festgestellten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kyffhäuserkreis ist in den zurückliegenden 24 Stunden um 32 gestiegen. Das meldet das Gesundheitsamt des Kreises am Samstagmorgen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der im Kyffhäuserkreis mit dem SARS-CoV-2-Erreger Infizierten auf 1331. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

42 Infizierte gelten von Freitagmorgen, 8 Uhr, bis Samstagmorgen, 8 Uhr, nach zwei Wochen Quarantäne wieder als genesen, die Gesamtzahl der Genesenen erhöht sich damit auf 944.

Die Zahl der aktuell stationär behandelten Covid-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen stieg in den vergangenen 24 Stunden wieder um einen auf 35. Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona meldete das Gesundheitsamt am Samstag ebenfalls. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 37 Bewohner des Kyffhäuserkreises an oder mit Corona an oder mit dem Virus verstorben, woraus sich eine Zahl von 350 aktuell Infizierten ergibt.

Mit 170 Neuerkrankungen in den letzten 7 Tagen ergibt sich daraus ein Inzidenzwert (Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner) laut Robert-Koch-Institut von 229,1.

Sterbefälle in Woche vom 7. bis 13. Dezember in Thüringen deutlich über Durchschnitt

Corona-Blog: Rekordwert in Saalfeld-Rudolstadt - Deutliche Übersterblichkeit in Thüringen