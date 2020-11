500.000 Euro für Heiligenstädter Institut

Einen Förderbescheid über rund 500.000 Euro hat Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller am Freitag an das Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (Iba) übergeben. Das Geld fließt in ein neues Forschungsprojekt des Institutes. Auf der Basis der Mikrofluidik soll ein neues Verfahren zur schnellen und sicheren Bestimmung neuer Medikamente gegen Virusinfektionen entwickelt werden. Der Förderscheck wurde von der neuen Direktorin Doris Heinrich entgegengenommen.

Die Professorin wurde am vergangenen Freitag offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Übernommen hat sie die Aufgaben der Institutsleitung bereist ab 1. Oktober von Prof. Dieter Beckmann, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Anzahl der auf der pbb-Testplattform durchführbaren Versuche und der zu untersuchenden Parameter zu erhöhen. Dazu soll die Technologie statt für 2D- künftig auch für 3D-Zellkulturen genutzt werden können, die mit Virenlösungen angereichert werden müssen, heißt es aus dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft. Zudem werde ein höherer Automatisierungsgrad bei der Durchführung der Versuche angestrebt.

„Im Ergebnis soll ein effektives und robustes Testsystem zum Nachweis von Viruserkrankungen und zur Entwicklung von Impfstoffen stehen“, sagte Feller. Damit könne das Vorhaben einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Pandemien leisten. „Das hat hohe gesellschaftliche Relevanz und Aktualität.“ Für die Herstellung und Vermarktung sei bei erfolgreichem Projektabschluss eine Ausgründung aus dem Institut geplant. Iba habe seit 1992 eine erfolgreiche Entwicklung genommen und verfüge spätestens seit der Sanierung und Wiedereröffnung des Laborgebäudes 2019 über eine hochmoderne Forschungsinfrastruktur. Das Institut ist heute national und international ein gefragter Forschungspartner in der interdisziplinären Forschung im Grenzbereich zwischen technischen und biowissenschaftlichen Fragestellungen, weiß Carsten Feller.

Aus Sicht des Thüringer Wissenschaftsministeriums ist laut Feller die Tatsache, dass Doris Heinrich als erste Frau die Leitung einer Thüringer Forschungseinrichtung übernimmt sehr erfreulich. „Ich bin überzeugt davon, dass Frau Prof. Dr. Heinrich durch ihr umfangreiches Know-how und die vielen Kontakte zu internationalen Forschergruppen zusätzliche Impulse für die weitere Institutsarbeit geben wird“, sagte Feller.

Die Biophysikerin studierte in Würzburg und an der University of Texas at Austin. Zuletzt war sie stellvertretende Geschäftsführerin des Projektzentrums für Stammzellprozesstechnik am Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg und zusätzlich Leiterin des dortigen Centers „3D Nano Cell“.

Heinrichs Forschungsinteresse gilt unter anderem der Physik lebender Zellen, insbesondere der Analyse und Beeinflussung von Zellinteraktionen und Zellfunktionen. Neben ihrer Position als iba-Direktorin wurde sie ebenfalls als Universitätsprofessorin für „Biotechnische Mikro- und Nanosysteme in den Lebenswissenschaften“ an die TU Ilmenau berufen.