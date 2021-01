56 Neuinfektionen am ersten Tag des Jahres im Eichsfeld gemeldet

Wieder gibt es im Eichsfeld zahlreiche Neuinfektionen. Mit Stand 1. Januar, 8 Uhr, meldet das Gesundheitsamt 56 davon. Aktuell sind also laut diesen Angaben 713 Eichsfelder mit dem Virus infiziert. Auch zwei weitere Todesfälle hat der Landkreis zu beklagen. 75 Menschen sind somit bisher insgesamt an den Folgen des Coronavirus im Eichsfeld verstorben. 33 Menschen werden derzeit stationär behandelt, am Vortag waren es noch drei weniger. Bei zehn von ihnen wird von einem schweren Verlauf gesprochen, auch hier kamen im Vergleich zum Vortag zwei Fälle dazu. Laut Gesundheitsamt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz mit oben genannten Stand bei 300. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass während der Weihnachtsfeiertage, zum Jahreswechsel und an den umgebenden Tagen bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten ist, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, so das Institut weiter, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

