59 weitere Covid-Fälle im Ilm-Kreis

In Thüringen gilt eine strenge Maskenpflicht und das Mindestabstandsgebot.

Erneut kräftig gestiegen sind die Covid-Fälle im Ilm-Kreis. 59 positive Testergebnisse gingen seit Mittwoch beim Gesundheitsamt ein. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Derzeit gibt es 525 aktive Fälle, seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 2301 Menschen infiziert.

Bislang starben 58 Menschen an den Folgen der Erkrankung. Erst am Mittwoch verstarb ein Corona-Patient in den Ilm-Kreis-Kliniken.

Dort werden derzeit 38 bestätigte Fälle isoliert behandelt, davon einer intensivmedizinisch mit Beatmung, und sieben Verdachtsfälle, davon drei auf der Kinderstation.

Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 290,8 Fällen an.

Seit Mittwoch veranlasste das Gesundheitsamt 159 Abstriche.

In der Pflegeeinrichtung Birkenhof in Ilmenau sind zwei Personalkräfte und drei Familienangehörige positiv getestet worden.

Im Umfeld des Betreuten Wohnens des Pflegedienstes Linimed in Arnstadt ist eine angehörige Person positiv getestet worden.

Beim Pflegedienst Apocare in Ilmenau sind vier Bewohner und zwei Personalkräfte positiv getestet worden. Betroffen sind die Einrichtungen Felsenkeller und Engelsmühle.

Im Wohnhaus Daniela der Lebenshilfe Ilmenau ist ein Bewohner positiv getestet worden. Zu den Kontaktpersonen zählen zahlreiche Personalkräfte und Bewohner.