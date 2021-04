66 Infektionen in der Region Weimar an einem Tag

Weimar. Inzidenzwerte steigen in der Stadt über hundert und bleiben im Weimarer Land über 200

Die Gesundheitsämter der Region registrierten in den 24 Stunden bis Donnerstagmittag 66 Neuinfektionen. Auch in Weimar hat sich das Virus dabei wieder stärker bemerkbar gemacht. Hier wurden bis zum Mittag 24 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 festgestellt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt stieg erstmals seit Anfang Februar wieder über die Marke von 100. Im Weimarer Land blieb sie über 200. Dem Gesundheitsamt in Apolda wurden für das Weimarer Land 42 neue Infektionen bestätigt.

Die Betroffenen in Weimar haben sich in 12 Fällen in der Familie angesteckt. Drei davon stehen im Zusammenhang mit dem Ausbruchsgeschehen im Kinderland Bummi, einer mit dem Fall in der Waldorfschule. Drei Ansteckungen erfolgten bei der Arbeit. Es handelt sich dabei um PCR-Bestätigungen von positiven Schnelltests. Drei weitere Infektionen erfolgten im Kinderland Bummi, eine in der Waldorfschule, in der Physiotherapie-Einrichtung. Zwei Infektionswege sind unklar, zwei noch in der Ermittlung.

Der Bummi-Kindergarten in Weimar-Nord bleibt bis zum Ferienende geschlossen, teilte die Stadt mit. Die Fälle bei Kindern seien zwar ausschließlich in einer Gruppe gefunden worden. Eine Person aus dem Personal sei aber außerhalb der betroffenen Gruppe positiv getestet worden, deshalb erfolgte vorsorglich die Schließung.

Im Kinderland Bummi wurde die B.1.1.7-Mutation nachgewiesen. Deshalb sei von einer erhöhten Ansteckungsgefahr auszugehen. Das betroffene Kind aus der Waldorfschule habe sich durch einen Kontakt zu positiv getestetem Personal bereits in Quarantäne befunden. Damit gebe es zwei Fälle an der Schule.

Aus dem Kindergarten St. Elisabeth bleibe eine Gruppe geschlossen, da mehrere dringende Verdachtsfälle aufgetreten seien. Sollten die Ergebnisse das am Wochenende nicht bestätigen, könne der Kindergarten-Betrieb am Dienstag wieder normal starten.





In der Evangelischen Grundschule Apolda war ein Schüler positiv getestet worden. Seine Klasse (24 Schüler, drei Pädagogen und eine Praktikantin) befinden sich in Quarantäne.

Insgesamt waren am Donnerstag 119 (+16) Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das Weimarer Land verzeichnete 288 (+18) aktuelle Fälle. Vier Weimarer (+1) und drei Patienten aus dem Weimarer Land mussten stationär behandelt werden.





Deutlich gestiegen ist die 7-Tage-Inzidenz. Für Weimar wurden 116,51 je 100.000 Einwohner ausgewiesen (Vortag 99,65). Das Weimarer Land meldete 227,6 (Vortag 209,4). red/mb