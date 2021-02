Wenn der Neustart in den Schulen klappt, sind die Hygieneregeln einzuhalten, die die Schulen in Eigenregie aufstellen.

Für Eltern deren Kinder in die 7. Klasse oder aufwärts gehen, wird es eine spannende Woche. Hält sich über sieben Tage der Inzidenz-Wert unter der 100, könne am achten Tag der Präsenzunterricht in den Schulen wieder beginnen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog