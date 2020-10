72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Erfurt

In Erfurt wurden 72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. (Symbolbild)

In Erfurt wurden am Mittwochmorgen 72 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Am Mittwoch um 8 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 517 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Vergleich zum Vortag sind das 72 Neuinfizierte, so die Stadt Erfurt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

18 Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung, eine mehr als am Dienstag. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt unverändert bei 288. Bisher sind drei Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Aktuell gibt es in Erfurt 226 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt damit laut Robert Koch-Institut in Erfurt bei 65 nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Inzidenzwert in Weimar ist Dienstag über die 50 gestiegen.

