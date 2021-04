7989 Schnelltests in vergangener Woche im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Bei dem Modellversuch im Landkreis Nordhausen fielen 13 Corona-Schnelltests von insgesamt 7989 positiv aus.

Im Rahmen der Modellregion haben die Testzentren in der vergangenen Woche von Dienstag bis Samstag insgesamt 7989 Schnelltests vorgenommen. „Davon sind nur 13 Schnelltests positiv ausgefallen“, teilt Jessica Piper, Sprecherin des Nordhäuser Landratsamtes, mit. Die Daten der vergangenen Woche werden jetzt im Einzelnen ausgewertet.

„Wir freuen uns über die geringe Quote der Positivfälle“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Auch unser Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut täglich ausweist, ist in der vergangenen Tagen stabil geblieben. Deshalb gilt mein Dank auch der Bevölkerung, die durch die Einhaltung der Hygiene- und Kontaktregeln dafür sorgt, dass unsere Infektionslage so niedrig bleibt“, so Jendricke weiter.

Bei der Verlängerung der Nordhäuser Modellregion in dieser Woche ergeben sich einige Änderungen bei den Testzentren im Landkreisgebiet. So wird beispielsweise nicht mehr am Autodrom getestet, dafür steht der Testbus am Möno-Möbelhaus in der Bochumer Straße in Nordhausen, berichtet Piper. Alle Informationen zu den Testzentren und den jeweiligen Öffnungszeiten ist unter https://www.landratsamt-nordhausen.de/corona-modellregion.html abrufbar.