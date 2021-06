Ab Mittwoch weitere Lockerungen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Der Corona-Inzidenzwert liegt den fünften Werktag in Folge unter 35 im Landkreis Nordhausen. Deshalb wird ab Mittwoch weiter gelockert.

Am Montag liegt der Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen mit 8,4 Fällen je 100.000 Einwohner den fünften Werktag unter 35. Deshalb gelten ab Mittwoch, 9. Juni, die Regeln für diesen Schwellenwert. „Damit entfällt die Testpflicht etwa in der Innengastronomie, bei Freizeitangeboten in geschlossenen Räumen wie Kino und Hallenbad, in Fitnessstudios, Tanzschulen und Beherbergungsbetrieben“, teilt Kreissprecherin Jessica Piper mit.

Auch die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. In geschlossenen Räumen sind Treffen mit bis zu zehn haushaltsfremden Personen zulässig, für Treffen unter freiem Himmel gibt es nur noch Empfehlungen. Private Veranstaltungen müssen nicht angezeigt werden. Öffentliche Veranstaltungen sind anzeigepflichtig beim Landratsamt, mindestens zwei Werktage im Voraus. Eine Testpflicht besteht nur bei Veranstaltung in geschlossenen Räumen. Dies gilt auch für Veranstaltungen des organisierten Vereinssports.

Auch Diskotheken dürfen jetzt öffnen, brauchen allerdings die Erlaubnis des Landratsamtes, die mindestens zehn Werktage vorher beantragt werden muss, Testpflicht und Kontaktnachverfolgung bleiben bestehen. In Schulen bleibt es ebenfalls zunächst bei der Testpflicht, die Maskenpflicht gibt es nur noch im Schulgebäude, nicht mehr im Unterricht.