In Erfurt wurden acht weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet (Symbolfoto).

Acht weitere Personen haben sich in Erfurt nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell erkrankt sind jetzt 38 Personen.

Acht neue Corona-Infektionen in Erfurt

Acht Menschen mehr als am Sonntag sind am Montag, Stand 8 Uhr, in Erfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Insgesamt sind das bislang 261 nachgewiesene Fälle. Aktuell erkrankt sind 38 Personen. Sieben Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, eine Person mehr als am Sonntag.

Die Zahl der als genesen geltenden Personen ist um fünf auf 223 gestiegen. Zwei Personen mit Corona-Infektion waren im Frühjahr verstorben.

Corona-Blog: Ex-Landrat in Berlin auf Anti-Corona-Demo festgenommen – Eichsfeld verschäft Maßnahmen

Zahl der Neuinfektionen in Thüringen steigt

Eichsfeld überschreitet den ersten Corona-Schwellenwert