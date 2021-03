Ärzteverband fordert uneingeschränkte Corona-Impfungen in Thüringer Arztpraxen

Der Ärzteverband Hartmannbund Thüringen hat die Landesregierung aufgefordert, Hausarztpraxen uneingeschränkt Corona-Impfungen zu ermöglichen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

"Wir sollten an dieser Stelle Priorisierung Priorisierung sein lassen und ab sofort nach bestem Wissen und Gewissen selbst entscheiden dürfen, wie vorhandene Vakzine sinnvoll einzusetzen sind. Wir können das", sagte der Vorsitzende des Hartmannbundes in Thüringen, Dr. Jörg Müller. Was man jetzt nicht brauche, sei "ein völlig unsinniges Übermaß an Impfbürokratismus". Dass die in Kürze in Kraft tretende neue Impfverordnung den Ärztinnen und Ärzten in dieser Hinsicht ohnehin mehr Spielräume ließe, spreche umso mehr für dieses Vorgehen.





Corona-Inzidenzwert steigt auch zum Wochenbeginn weiter an

Thüringen weist auch zum Wochenbeginn den höchsten Corona-Inzidenzwert aller Bundesländer auf. Mit rund 210 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tage ist der Wert im Vergleich zum Vortag (rund 208) am Montag laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter leicht gestiegen. Seit langer Zeit ist mit Blick auf die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz kein anderes Bundesland so schwer von der Pandemie betroffen wie der Freistaat. Am zweithöchsten fiel der Wert am Montag im Nachbarbundesland Sachsen mit 159 aus. In Sachsen-Anhalt als weiterer Anrainer betrug die Inzidenz 123. Auch bundesweit war sie von Sonntag auf Montag von 104 auf 107 gestiegen.

Einen weiteren Anstieg von 566 am Sonntag auf rund 572 verzeichnete das RKI auch für den besonders schwer betroffenen Landkreis Greiz. Besonders heftig fiel die Zunahme im Saale-Orla Kreis aus, wo die Inzidenz von 398 auf rund 451 kletterte.