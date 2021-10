Alle Schüler der Heiligenstädter Regelschule Tilmann Riemenschneider in Quarantäne

Im Moment müssen alle Regelschüler der Riemenschneider-Schule in Heiligenstadt in Quarantäne.

Heiligenstadt. Das Infektionsgeschehen an der Riemenschneider-Schule in Heiligenstadt ist diffus. Erst am Montag wird getestet, alle Schüler befinden sich in Quarantäne.

An der Heiligenstädter Regelschule Tilmann Riemenschneider sind mehrere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Da hiervon mehrere Lernende aus verschiedenen Klassenstufen sowie auch Lehrkräfte betroffen seien, die in allen Klassen unterrichtet haben, gelten wegen des diffusen Infektionsgeschehens nun alle Schüler der Regelschule als Kontaktpersonen.

Das Gesundheitsamt hat am Freitag umgehend verfügt, dass alle, die in der 39. Kalenderwoche die Schule besucht haben, sich umgehend in Quarantäne zu begeben haben. Am Montag, so hat das Amt angekündigt, werde es in der Aula eine große Testaktion geben – mittels PCR-Test. Dazu müssen alle Schüler erscheinen. Auf der Website der Riemenschneiderschule gibt es Informationen für die Eltern.