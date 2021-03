Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 5. bis 7. März 2021 finden Sie hier

Erfurt. Die Corona-Lage in Thüringen bleibt auch Anfang März angespannt. Im bundesweiten Durchschnitt liegt der Freistaat an der Spitze. Dabei gibt es regionale Unterschiede.

7. März

20 Uhr: Schulen und Kitas öffnen im Südeichsfeld

Schulen und Kindergärten in den Gemeinden Rodeberg und Südeichsfeld können ab Mittwoch öffnen, teilt am Sonntagabend die Kreisverwaltung mit. Die Einrichtungen in den beiden Gemeinden waren eine Woche länger als in allen anderen Regionen des Kreises im Notbetrieb, da die Zahl der Covid-Infektionen weit über denen in den anderen Regionen lag. Vermutet als Infektionstreiber werden verschiedene Feiern. Inzwischen aber genesen in Rodeberg und Südeichsfeld mehr Menschen, als neue Infektionen nachgewiesen werden. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird Montag, 8. März, nach einer Corona-Beratung erstellt und veröffentlicht.

16.29 Uhr: Sinkende Fallzahlen, aber weiter angespannte Lage im Saale-Holzland-Kreis

Die Fallzahlen im Saale-Holzland-Kreis gehen zwar etwas zurück, gleichwohl bleibt die Coronalage angespannt. Zum Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises neun Corona-Fälle gemeldet, am Sonntag waren es 18. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn beträgt damit 2982. In einer betroffenen Grundschule im Landkreis wurden zudem drei weitere positive Fälle bekannt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist auf 119,3 gesunken.

15.13 Uhr: Wieder mehr Erkrankte im Landkreis Gotha

Die stationären Aufnahmen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 haben wieder zugenommen. Das Landratsamt Gotha meldet für den 6. März 330 als erkrankt Geltende, davon mussten sich 46 anstelle am Vortag 41 Patienten in stationäre Behandlung begeben. Einer mehr und damit wieder 10 Patienten sind auf der Intensivstation. Ingesamt wurden laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes bis Samstag 4937 positiv getestete Personen aus dem Landkreis gezählt. 4423 gelten als genesen. Von Freitag zu Samstag ist auch ein Toter mehr zu beklagen. Die Zahl steigt damit auf 184. Auch am Sonntag ist die Zahl der Erkrankten wieder gestiegen. 344 Personen gelten nun als erkrankt. Die Zahl der stationär Aufgenommenen und die Zahl der Patienten auf der Intensivstation bleibt gleich. Es gibt keine weiteren Verstorbenen.

14.59 Uhr: Kaum veränderte Lage im Landkreis Sömmerda

Kaum Veränderungen gab es am Wochenende bei der Corona-Situation im Landkreis Sömmerda. Der Inzidenzwert sank und wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell mit 105,1 angegeben. Am Freitag hatte er bei 116,7 gelegen. Bei der Erfassung der Infektionszahlen gibt es allerdings deutliche Unterschiede zwischen den vom RKI und den vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen. Laut Robert-Koch-Institut wurden bisher seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Sömmerda insgesamt 2299 Corona-Fälle registriert. Das Landratsamt hatte am Freitag bereits 2323 Infizierte ausgewiesen.

14.51 Uhr: Infektionslage in Thüringen verschärft sich wieder

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern verschärft sich die Corona-Infektionslage in Thüringen. Die Zahl der neuen Fälle je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag am Sonntag bei einem Wert von 132 nach 128 am Samstag. Das geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums hervor, das sich auf Daten des Robert Koch-Instituts stützte. Thüringen bleibt damit das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland.

14.30 Uhr: Eichsefeld meldet Inzidenz von 162

Die Zahlen im Detail:

Neuinfektionen letzte 24 h: 19

Gesamtzahl der Infizierten: 4.368

Patienten stationär: 28

davon stationär/schwere Verläufe: 4

Verstorbene: 162

Genesene in den letzten 24 h: 17

Gesamtzahl der Genesenen: 3.747

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 459

14.20 Uhr: 13 Neuinfektionen in Gera

Mit Stand Sonntagmorgen vermeldet das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie für Gera einen Inzidenzwert von 95,6. Es wurden 13 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 3175. 119 Personen verstarben bisher an oder mit dem Virus.

14.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis weiterhin weit über 100

Mal steigend, mal fallend sind die Inzidenzwerte im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Sonntag bei 139,9. Am Freitag lag sie bei 145,7. Am Sonntag wurden vom Landratsamt 262 Personen gemeldet, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Über das Wochenende ist zudem eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

14.03 Uhr: Neue Corona-Fälle im Landkreis Weimarer Land

Auch am Sonntag hat das Landratsamt neue Corona-Fälle im Weimarer Land gemeldet. 15 Neuinfektionen wurden demnach übers Wochenende registriert. Die Zahl der aktiv Infizierten wird mit 201 angegeben, von denen 96 männlich und 105 weiblich sind.

13.50 Uhr: Fünf neue Coronafälle im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kyffhäuserkreis hat sich am Sonntag um 5 erhöht. Nach den 19 bestätigten Fällen vom Samstag summiert sich damit die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende auf insgesamt 24. Die Gesamtzahl der bisher an Covid-19-Infizierten im Kreis stieg auf 2288. Das geht aus der aktuellen Meldung des Landratsamtes hervor. Der 7-Tage-Inzidenzwert gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt bei 141,5.

11.57 Uhr: Kyffhäuserkreis bietet ab Montag kostenlose Schnelltests an

Ab Montag können sich die Menchen im Kyffhäuserkreis einmal wöchentlich kostenlos auf eine Coronainfektion testen lassen. Das erklärte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) Der Landkreis wird dafür in den nächsten Tagen seine Testkapazitäten ausbauen. Neben einem mobilen Testzentrum wird künftig auch die Infektionspraxis in Bad Frankenhausen täglich für Antigenschnelltests öffnen. Zunächst wird am Montag der mobile Testwagen von 10 bis 12 Uhr vor dem Landratsamt stehen und am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr in Roßleben an der Feuerwehr. Zudem sind von 14 bis 18 Uhr Schnelltests in der Infektionsschutzpraxis in Bad Frankenhausen (altes Gymnasium) möglich. In den nächsten Tagen soll der Testwagen auch in andere Gemeinden im Landkreis anfahren. Zudem werden ab Montag auch alle medizinisischen Einrichtungen: Arztpraxen und Apotheken angefragt, ob sie Schnelltests anbieten wollen, erklärte die Landrätin.

11 Uhr: Neun weitere Infektionen in Weimar

Wie am Vortag hat das Weimarer Gesundheitsamt auch am Sonntag mit Stand 10 Uhr neun neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden registriert. Damit entfernt sich Weimar wieder deutlich von einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Sie stieg, alle neuen Fälle bis Mitternacht eingerechnet, von 53,66 auf 65,92. Ansteckungsquellen waren sieben Famillien und zweimal der Arbeitsplatz.

10.39 Uhr: Fünf Neuinfektionen in Jena

In der Stadt Jena hat es fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Insgesamt werden momentan 10 Personen stationär behandelt, bei dreien handelt es sich demnach um schwere Verläufe. Sieben-Tage-Inzidenz für Jena beträgt momentan 61,1. Derzeit stehen 537 Menschen unter Quarantäne.

6. März

15.52 Uhr: 19 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kyffhäuserkreis hat sich seit Freitag um 19 erhöht. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher mit dem Virus infizierten Personen im Landkreis auf 2283. Das geht aus der aktuellen Meldung des Landratsamtes hervor. Der 7-Tage-Inzidenzwert gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt bei 140,1. 29 infizierte Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Nach Angaben aus der Kreisverwaltung werden im Kreisgebiet derzeit 300 positiv Sars-CoV-2 getestete Personen betreut, davon 86 aus dem Altkreis Sondershausen und 214 aus dem Altkreis Artern.

15 Uhr: CDU: Thüringen muss Baumarkt-Tourismus verhindern

Die CDU-Landtagsfraktion fordert die komplette Öffnung der Baumärkte in Thüringen, um Einkaufstourismus in Nachbarländer zu verhindern. Mit Ausnahme von Niedersachsen seien von diesem Montag an die Baumärkte in allen benachbarten Bundesländern geöffnet, begründete der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, seine Forderung am Samstag in Erfurt. In Thüringen sollen Baumärkte nach dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung erst am 15. März zunächst nur für Terminshopping mit Anmeldung öffnen.

13.58 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen bleibt hoch

Die Corona-Infektionslage bleibt in Thüringen angespannt. Die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag am Samstag bei einem Wert von rund 128 und damit etwa auf dem Niveau des Vortags. Das geht aus Zahlen der Thüringer Staatskanzlei und des Robert Koch-Instituts hervor. Innerhalb von sieben Tagen gab es danach 2737 Neuinfektionen.

13.20 Uhr: Inzidenzwert im Eichsfeld steigt auf 159

Der Heiligenstädter Sebastian-Kneipp-Kindergarten bleibt zunächst bis zum 15. März geschlossen. Die Anordnung des Eichsfelder Gesundheitsamtes, in der die Schließung bekannt geben wurde, .

11.50 Uhr: Infektionen unter Freunden und Familien in Weimar

Dem Weimarer Gesundheitsamt sind mit Stand Samstag 10 Uhr binnen 24 Stunden neun neue per Test bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet worden. Bei den Ansteckungswegen stehen Familie und Freunde in acht Fällen im Zentrum, bei einer Infektion sei der Ursprung unbekannt, teilte die Stadt mit. Angesichts von vier Menschen, die im selben Zeitraum als genesen eingestuft worden sind, gelten 75 (+5) Weimarer als aktuell infiziert. Die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, stieg um 35 auf 354. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, der alle neuen Fälle bis Samstag 0 Uhr einschließt, sank von 56,72 auf 53,66.

10.45 Uhr: 18 Neuinfektionen in Jena

18 neue Coronafälle wurden dem Fachdienst Gesundheit am Freitag bis 24 Uhr gemeldet: Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz wieder deutlich auf einen Wert von 60,1. Infektionen seien vor allem aus Kindertagesstätten gemeldet worden, teilt das Rathaus am Samstag mit: Quarantänemaßnahmen greifen in den Kindergärten Bummi, Pusteblume, Weltentdecker, Ziegenhainer Tal und Sportforum. Aktuell gibt es 255 aktive Fälle in der Stadt.

10.37 Uhr Corona-Fälle in Kitas im Weimarer Land

Zum Samstagmorgen meldet das Landratsamt in Apolda erneut ein hohes Infektionsgeschehen. Nach positiven Befunden bei Kitakindern wurden die Einrichtungen teilweise komplett geschlossen. Betroffen sind demnach eine Kita in Sachsenhausen und eine in Apolda.

7.15 Uhr: An der Corona-Front im Saale-Orla-Kreis

Dirk J.* war als Bundeswehrsoldat vor knapp 20 Jahren im Kosovo. Derzeit ist er im Saale-Orla-Kreis im Einsatz, sozusagen an der Corona-Front. Gemeinsam mit drei weiteren Armeeangehörigen unterstützt der Stabsunteroffizier das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung bei der telefonischen Nachverfolgung von Kontaktpersonen der Corona-Infizierten in einer Risikoregion.

7.01 Uhr: Leser fragen, Experten antworten: Tischtennis in der Gruppe nicht erlaubt

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich immer wieder viele neue Fragen, die wir mit Hilfe von Experten beantworten wollen. Diesmal geht es unter anderem um das Tischtennis spielen in der Gruppe.

5. März

23 Uhr: Minister: Erst nach Ostern umfassende Schnelltests an Schulen

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) rechnet damit, dass es erst nach Ostern flächendeckend Schnelltests an Schulen geben wird. "Bei der Beschaffung dieser Schnelltests müssen noch verschiedene Details geklärt werden", sagte er in der "taz am Wochenende" (Samstagsausgabe). Zum einen sei noch nicht klar, welche Rolle der Bund bei der Bestellung spiele. Zum anderen müsse das Land Thüringen eine eigene Teststrategie definieren. Zudem müsse geprüft werden, mit welchen Produkten sich auch jüngere Schulkinder problemlos selber testen können - oder ob man die Testungen lieber unter schulischer Aufsicht lasse. Die Selbsttests soll es bald etwa in Supermärkten und Drogerien zu kaufen geben. Holter empfiehlt, dass Schülerinnen und Schüler die Tests dennoch nur unter Aufsicht durchführen: "Das erscheint mir zuverlässiger", sagte er der Zeitung. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, Schülerinnen und Schülern pro Präsenzwoche einen freiwilligen Schnelltests zur Verfügung zu stellen. "Flächendeckende Schnelltests sind jetzt sehr wichtig, dass wir wieder runter kommen von den hohen Inzidenzwerten", sagte Holter. (dpa)

18.58 Uhr: Aldi will am Samstag auch in Thüringen mit Verkauf von Selbsttests beginnen

Der Discounter Aldi hat bestätigt, schon am morgigen Samstag mit dem Verkauf von Selbst-Schnelltests auf das Corona-Virus zu beginnen. Der Discounter wäre damit der erste Anbieter im stationären Einzelhandel, im Internet wurden bereits vereinzelt Laientests vertrieben.

18.55 Uhr: Zahl der Infizierten im Eichsfeld sinkt

Die Anzahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Eichsfelder sinkt am Freitag von 493 auf 440. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Institutes liegt am Freitag , 0 Uhr, bei 153 und der vom Landratsamt ermittelte Wert, Stand 8 Uhr, bei 166.

18.49 Uhr: Handfestes Zerwürfnis zwischen Vater und Kindergarten endet vor Gericht

Aus der Kritik an coronabedingt verkürzten Öffnungszeiten einer Ilmenauer Kindertagesstätte erwuchs ein handfestes Zerwürfnis zwischen der Geschäftsleitung des Trägers und vor allem einem Elternteil. Die Situation eskalierte derart, dass der Betreiber der Einrichtung den Betreuungsvertrag für das Kind fristlos kündigte. Die Eltern gingen mit ihrem Rechtsbeistand vor das Zivilgericht.

18.44 Uhr: Bundesrat beschließt Corona-Hilfen

Geringverdiener, Familien mit Kindern und Unternehmen sollen in der Corona-Pandemie weitere Hilfen erhalten. Der Bundesrat stimmte am Freitag in seiner 1001. Sitzung entsprechenden Gesetzespaketen zu, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Außerdem gab es einen Beschluss zur lange umstrittenen Bürger-Identifikationsnummer. Geldwäsche und Drogenversand per Post sollen künftig stärker bekämpft werden.

18.20 Uhr: Landkreis Nordhausen hat mit den besten Inzidenz-Wert in Thüringen

Angesichts von 24 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und weiteren 27 Fällen in den vorangegangenen sechs Tagen ist die Corona-Inzidenz im Südharz auf 61,1 gestiegen. Das ist hinter Jena und Weimar der drittbeste Wert in Thüringen. Bei 1697 Menschen im Landkreis Nordhausen wurde das Virus im vergangenen Jahr nachgewiesen. 44 starben an oder mit ihm. Zwölf und damit fast ein Viertel der 43 Intensivpatienten in den Krankenhäusern von Nordhausen und Neustadt haben Covid-19

17.27 Uhr: Schnelltests im Ilm-Kreis schon ab nächster Woche

Kostenlose Schnelltests, die einen Hinweis auf eine Corona-Infektion geben können, sollen im Ilm-Kreis möglichst schon ab der kommenden Woche angeboten werden. Testen lassen können sich die Bürgerinnen und Bürger, sobald die Verordnung rechtsgültig ist, in den Arztpraxen im Ilm-Kreis.

16.59 Uhr: Regierung plant vorerst nur wenige Lockerungen in Thüringen

Erst Mitte März soll es in Thüringen die nächsten vorsichtigen Öffnungsschritte des Corona-Lockdowns geben. Das sieht der Entwurf der neuen Verordnung der Landesregierung vor, die am Freitag an den Landtag zur weiteren Beratung ging. Danach können Buchläden, Kosmetik- und Fußpflegesalons sowie Anbieter von Kinderschuhen voraussichtlich am 15. März nach wochenlanger Schließung wieder ihre Dienstleistungen anbieten. Thüringen ist bei Lockerungen zurückhaltender als andere Bundesländer. Grund sind viele Corona-Neuinfektionen - mit steigender Tendenz.

16.32 Uhr: Jetzt auch Impftermine in Thüringen für Menschen ab 70

In Thüringen wird der Kreis der Impfberechtigten erweitert. Nunmehr können sich auch Menschen im Alter ab 70 Jahre impfen lassen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Erfurt mitteilte. Ebenso könnten Polizei- und Ordnungskräfte, die etwa bei Demonstrationen einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt seien, sowie Soldaten, die im Ausland eingesetzt werden, jetzt eine Impfung erhalten.

16.30 Uhr: Präsenzunterricht in Erfurt gestartet - Chaos bleibt nach Neustart aus

Theoretisch ist es wieder möglich, praktisch laufen unterschiedliche Varianten der Umsetzung: Wenn laut Stadtverwaltung der Präsenzunterricht am Donnerstag kurzfristig einen Tag früher als vorher geplant startete, bedeutet das nicht, dass alle Schüler wieder in der Schule saßen. Selbst am Montag werden nicht alle Kinder und Jugendlichen persönlich in den Schulen sein, sagt Heike Wiesner, Abteilungsleiterin Schulverwaltung im Amt für Bildung.

16.22 Uhr: Gericht kippt Verbot von Autokorso durch Schleiz

Der zunächst vom Landratsamt Saale-Orla untersagte Autokorso durch Schleiz unter dem Motto „Kinder brauchen Schule – für eine sofortige Öffnung der Bildungseinrichtungen“ soll nun doch stattfinden. Wie der Hirschberger AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum als Anmelder am Freitag mitteilte, habe das Verwaltungsgericht in Gera in einer Eilentscheidung das Verbot gekippt.

15.44 Uhr: Werner will mit Bausewein über Öffnungen im Einzelhandel sprechen

Sozialministerin Heike Werner (Linke) hat zurückhaltend auf Pläne von Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) reagiert, den städtischen Einzelhandel teilweise zu öffnen. Sie nehme Vorhaben „mit Interesse zur Kenntnis“, sagte sie dieser Zeitung. „Wir müssen überlegen, wie wir Öffnungsstrategien in Zukunft umsetzen können.“ Klar sei aber auch: „Es geht um den Gesundheitsschutz der Menschen, Experimente sind fehl am Platz.“

15.37 Uhr: Neun Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Neun Corona-Erkrankte mehr als am Donnerstag vermeldet das Gothaer Landratsamt. Derzeit sind 277 Personen im Landkreis an Covid-19 erkrankt. Davon werden 41 Personen (+/- 0) stationär und neun Personen (- 1) auf Intensivstationen in den Krankenhäusern behandelt. Genesen sind 4412 Personen (+ 25), 183 (+/- 0) sind bislang an oder mit Corona verstorben. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 108,2.

15.25 Uhr: Zahl der aktiven Infektionen in Wartburgregion steigt

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in der Wartburgregion geht weiter in die Höhe. Im Wartburgkreis wurden 340 gezählt. Das sind elf mehr als am Vortag. Schwerpunkte liegen dabei in Dermbach (59 Fälle), Bad Salzungen (43), Ruhla (35) und Unterbreizbach (22). In der Stadt Eisenach liegt die Zahl der aktiven Infektionen bei 69, vier mehr als am Vortag. Insgesamt wurden in der Region seit Beginn der Pandemie 5336 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 4722 gelten nach überstandener Infektion als genesen. Im Zusammenhang mit einer Infektion sind bislang 205 Menschen gestorben, 157 im Kreis und 48 in der Stadt. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum werden 28 Covid-19-Patienten auf den Isolierstationen behandelt, drei Patienten mit schweren Symptomen liegen auf der Intensivstation. Zwei davon müssen invasiv beatmet werden.

15.20 Uhr: Pandemie trifft Frauen in Weimar stärker als Männer

In der Gebäudereiniger-Branche sind 64 Prozent aller rund 80 Weimarer Mini-Jobs in Frauenhand. Darauf macht die IG BAU vor dem Frauentag aufmerksam und warnt vor einem Rückschritt der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie.

15.18 Uhr: Corona-Schnelltestung im Theater Erfurt

Ab Montag haben die Mitarbeiter des Theaters Erfurt die Möglichkeit, bis zu zweimal wöchentlich eine Schnelltestung auf das Coronavirus in Anspruch zu nehmen. Die Möglichkeit richtet sich vor allem an Beschäftigte, die direkt am Bühnengeschehen beteiligt sind, kann aber von der gesamten Belegschaft in Anspruch genommen werden.

15.13 Uhr: 17 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreis vermeldet 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie infizierten Menschen auf 2264. Ebenfalls in den vergangenen 24 Stunden wurden 14 Personen als wieder genesen gemeldet. Die Gesamtzahl der Genesenen seit Beginn der Corona-Krise erhöht sich damit auf 1877. Der Inzidenzwert liege den dritten Tag in Folge unter 200, so die Information aus dem Landratsamt. Das betreut aktuell im Landkreis 290 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen – 82 aus dem Altkreis Sondershausen sowie 208 aus dem Altkreis Artern. Zudem werden durch das Gesundheitsamt 306 Kontaktpersonen betreut, das sind 125 aus dem Altkreis Sondershausen und 181 aus dem Altkreis Artern.

14.58 Uhr: Offene Fragen bei Corona-Tests in Apotheken im Unstrut-Hainich-Kreis

Mehr Schnell- und Selbsttests sollen in der Corona-Pandemie den Weg zurück zu mehr Normalität ebnen. Ab Montag soll jedem Bürger ein kostenloser Corona-Schnellest pro Woche zustehen, der auch in Apotheken von geschultem Personal abgenommen werden darf. Im Unstrut-Hainich-Kreis sehen sich einige Apotheken dazu nicht in der Lage. Außerdem gibt es noch offene Fragen.

14.54 Uhr: Erfurter Stadtverwaltung stellt 10.000 Masken für Studierende zur Verfügung

Die Stadtverwaltung Erfurt stellt kostenlos 10.000 Masken für Studierende der Erfurter Hochschulen zur Verfügung. Die Hochschulbeauftragte der Stadt hatte sich in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und der Abteilung Allgemeine Verwaltung um eine schnelle Lösung bemüht.

14.48 Uhr: Neustädter Familienvater kritisiert Vorgehen des Bildungsministeriums

Matthias Hettstedt ist nicht nur im Stadtrat von Großbreitenbach, sondern auch Familienvater. "Seit einem Jahr sind die Schulleitungen, Lehrer und die Elternhäuser die Feuerwehrleute verschiedener Ministerien und ein Ende des Feuers ist noch lange nicht in Sicht", schreibt er in einem offenen Brief an den Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Er fordert: "Hören Sie endlich einander zu, nehmen Sie wechselseitig Rücksicht, integrieren Sie alle Perspektiven und haben die Kinder gemeinsam im Blick!"

14.14 Uhr: 26 Infektionen und ein Todesfall im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

26 Neuinfektionen mit Corona und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner leicht auf 118,2. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie im Landkreis 4537 Personen positiv auf SarSCoV-2 getestet, 213 verstarben nach einer Erkrankung an Covid-19.

13.55 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Holzland-Kreis weiter deutlich über 100

Nachdem dem Gesundheitsamt am Vortag weitere 20 Corona-Fälle gemeldet worden sind, beläuft sich die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, nun auf 130,2. Momentan gibt es 242 aktive Erkrankungen, für 1653 Menschen ist Quarantäne angeordnet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt 2955, 12.262 Betroffene konnten ihre Quarantänezeit seither beenden.

13.47 Uhr: Fallzahlen steigen: Schulen und Kitas im Wartburgkreis ab Montag geschlossen

Der Wartburgkreis schließt ab Montag Schulen und Kitas. In den vergangenen Tagen seien täglich steigende Fallzahlen von deutlich über 50 Neuinfektionen zu verzeichnen, hieß es aus dem Landratsamt in Bad Salzungen am Freitag. Leider seien auch Schulen und Kindertagesstätten betroffen.

13.17 Uhr: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis sinkt

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt fast nur eine Richtung kannte, geht der Wert für den Saale-Orla-Kreis erstmals seit dem 24. Februar wieder spürbar nach unten. Zum Freitag weist das Robert-Koch-Institut für den Landkreis eine Inzidenz von exakt 203 aus, nachdem der Wert am gestrigen Donnerstag noch bei 239,1 gelegen hatte. Allerdings wurden am Freitag 27 Neuinfektionen registriert, die sich im Gebiet Bad Lobenstein konzentrieren. So wurde das Coronavirus in der Kurstadt sowie in Remptendorf bei jeweils sechs Personen nachgewiesen, in Wurzbach sogar bei acht Menschen. Laut Landratsamt ist es denkbar, dass der Kreis in den nächsten Tagen wieder unter die 200er-Marke sinkt. Die bedeute jedoch nicht, dass Kitas und Schulen automatisch wieder geöffnet werden und die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wird.

13.06 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land gesunken

Das Gesundheitsamt meldet zwölf Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 113. Bei mittlerweile insgesamt 79 positiven Covid-19-Befunden wurden im Labor Mutationen nachgewiesen, davon in 14 Fällen die als hoch ansteckend geltende britische Mutante. Der Ausbruch in der Grundschule Altkirchen hat sich ausgeweitet. Die Zahl der Infizierten – sowohl Schüler als auch Pädagogen – erhöhte sich von gestern drei auf nunmehr zehn.

12.55 Uhr: Thüringer Bildungsministerium bleibt bei Schulöffnungen zurückhaltend

Das Bildungsministerium in Thüringen hat sich verhalten zu der von der Präsidentin der Kultusministerkonferenz angekündigte Öffnung der Schulen für alle Kinder im März geäußert. "Ob das jetzt im März alles noch klappt (...) - das ist Glaskugelleserei", sagte ein Sprecher am Freitag in Erfurt. Thüringen ist deutschlandweit Infektions-Spitzenreiter - "und deswegen sind wir nicht an erster Stelle, was Lockerungen angeht", sagte der Ministeriumssprecher.

12.50: Grüne kritisieren Öffnungen im Einzelhandel

Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein will nach Massen-Schnelltests den Einzelhandel tageweise für Einwohner der Stadt öffnen. Die grüne Landtagsfraktion weist die Initiative entschieden zurück und übt scharfe Kritik an den Plänen von Bausewein.

12.45 Uhr: Kunstmesse artthuer endgültigt abgesagt

Die Verschiebung der artthuer Kunstmesse vom vergangenen Jahr auf diesen Frühling ist nun komplett vom Tisch. Aufgrund der Corona-Pandemie war die ursprünglich für Herbst 2020 geplante Messe abgesagt, dafür aber ein Ersatztermin im Mai in Aussicht gestellt worden. Nun sei die Veranstaltung aber endgültig abgesagt worden, teilten der Verband Bildender Künstler Thüringen (VBKTh) und die Messe Erfurt am Freitag mit. Grund dafür sei abermals die Infektionslage im Land.

12.40 Uhr: Kostenlose Schutzmasken für 3000 Menschen im Saale-Orla-Kreis

Für Menschen die staatliche Unterstützungsleistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, werden im Saale-Orla-Kreis kostenfreie Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Nachdem die vom Freistaat Thüringen zur Verfügung gestellten Schutzmasken durch Mitarbeiter des Landratsamtes vorsortiert wurden, erklärten sich die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises bereit, die Ausgabe zu organisieren.

12.43 Uhr: Mehrere Kinder im Ilm-Kreis unter Zahl der Neuinfektionen

229 Menschen im Ilm-Kreis gelten derzeit als bestätigte, aktive Coronafälle. Seit Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt 20 neue Fälle gemeldet. Zehn der Betroffenen werden im Krankenhaus behandelt. Unter den Meldungen an das Gesundheitsamt befinden sich der Bewohner einer Pflegeeinrichtung in der Landgemeinde Geratal, eine Personalkraft und zwei Kinder eines Ilmenauer Kindergartens sowie zwei Kinder einer Tagesstätte im Amt Wachsenburg.

12.19 Uhr: Regionalverkehr Gera/Land streicht ab Montag Busfahrten

Der Landkreis Greiz schließt ab Montag, 8. März, wegen einer Inzidenz von über 200 alle Schulen und Kindergärten. Darauf reagiert der Regionalverkehr Gera/Land mit Veränderungen auf drei Buslinien im Geraer Umland. Während die Busse generell wie an Schultagen fahren, kommt es zu diesen Änderungen.

12.14 Uhr: 14 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Gesundheitsamt hat für den Landkreis Sömmerda 14 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Zahl derer, bei denen im Landkreis Sömmerda seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, auf 2323, informierte das Landratsamt. Aktuell gibt es im Landkreis 195 aktive Covid-19-Fälle. 2038 Covid-19-Patienten sind genesen. Bislang sind im Landkreis 90 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. 13 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) liegt laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Sömmerda aktuell bei 116,7.

11.45 Uhr: Kitas und Schulen werden im Landkreis Greiz geschlossen

Der Landkreis hat wegen der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 223 eine Allgemeinverfügung zur Schließung von Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Kindertagespflege und Schulen aufgrund der aktuellen Infektionslage erlassen. Diese tritt ab 6. März in Kraft. Ab Montag, 8. März, sind die im Landkreis Greiz befindlichen Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie staatliche allgemeinbildende und berufsbildende Schulen einschließlich Horte und Internate sowie Schulen in freier Trägerschaft zu schließen. Laut Erlass kann die Schließung beendet werden, sobald der Inzidenzwert an mindestens sieben Tagen hintereinander ununterbrochen den Wert von 150 beziehungsweise 200 Neuinfektionen unterschreitet.

11.35 Uhr: 24 Neuinfektionen im Eichsfeld

Die Eichsfelder Statistik:

Neuinfektionen der vergangenen 24 Stunden: 42

Gesamtzahl der Infizierten: 4309

Patienten stationär: 25

davon stationär/schwere Verläufe: 4

Verstorbene: 162

Genesene in den vergangenen 24 Stunden: 95

Gesamtzahl der Genesenen: 3707

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 440

11.25 Uhr: Jenakultur sagt Höhepunkte im Frühjahr ab

Keine Öffnungsperspektive, keine Sicherheit: Jenakultur hat am Freitag jene Veranstaltungen abgesagt, die das Leben in der Stadt bereichern. Dazu gehören der Holzmarkt, der Frühlingsmarkt, „Dein Tag im Paradies“ und das Lisa-Gartenfest. Für die Kulturarena gebe es laut stellvertretendem Werkleiter Carsten Müller noch Hoffnung.

11.20 Uhr: 277 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis infiziert - Noch keine Entscheidung über Öffnung von Kitas und Schulen

Nicht vor Samstag fällt eine Entscheidung, ob nächste Woche Schulen und Kindergärten – sowie Spielplätze – in den Gemeinden Südeichsfeld und Rodeberg öffnen. Das kündigte Landrat Harald Zanker (SPD) an. Grund sind die weiter hohen Zahlen an Infektionen in diesen beiden Gemeinden. Sie machten am Donnerstag mit 96 Infizierten mehr als ein Drittel aller Corona-Infektionen des Landkreises aus. Donnerstag kamen weitere elf hinzu. Infektionstreiber sind dabei laut Zanker nach wie vor private Feiern.

10.35 Uhr: Gründe für den steigenden Inzidenzwert in Greiz

Wir haben im Landratsamt nach den Gründen des erhöhten Inzidenzwertes, der inzwischen wieder über 200 liegt, gefragt. „Corona-Fälle in Schulen und Kitas haben aus Sicht des Gesundheitsamtes zur deutlichen Erhöhung der Inzidenz beigetragen“, heißt es dazu aus der Behörde. Zudem sei ein „eher diffuses Infektionsgeschehen ‘in der Fläche’ festgestellt worden. Von den 62 Neuinfektionen beispielsweise, die am 4. März hinzu kamen, sind 13 auf Kindereinrichtungen zurückzuführen, 49 sind ohne Zusammenhang mit Kindereinrichtungen. Das so genannte private Umfeld sei offenbar weiterhin eine erhebliche Infektionsquelle. Mit Stand 4. März gibt es die meisten aktiven Corona-Fälle in den beiden einwohnerstarken Städten Greiz (110) und Zeulenroda-Triebes (103). 37 Fälle wurden in Wünschendorf registriert, 30 in Langenwetzendorf, 29 in Münchenbernsdorf, 28 in Ronneburg, in Weida und Berga jeweils 24, 16 in Hohenleuben, 13 in Harth-Pöllnitz, 12 in Auma-Weidatal und in Kraftsdorf 11. Einzelne Fälle gibt es in weiteren Kreis-Gemeinden. Die aktuellen Fallzahlen sind jederzeit einsehbar im Internet unter www.landkreis-greiz.de.

9.45 Uhr: Stadt Pößneck verteilt FFP-2- und OP-Masken

Das Land Thüringen stellt dem Saale-Orla-Kreis und der Stadt Pößneck aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig ein Kontingent an FFP-2- und OP-Masken zur Verfügung. Die Masken sollen kostenfrei an „Menschen im Leistungsbezug des SGB II und SGB XII“ verteilt werden. Die Maskenausgabe erfolgt von Dienstag, 9. März, bis Donnerstag, 11. März, jeweils zwischen 11 bis 16 Uhr in der Pößnecker Shedhalle.

9.41 Uhr: Kostenlose Masken im Nachbarschaftszentrum in Eisenach

In Eisenach sind noch vorhanden. Die Freiwilligenagentur sowie die Seniorenbeauftragte der Stadt Eisenach organisieren das Verteilen kommende Woche - am 10. März, im Nachbarschaftszentrum (Goethestraße 10 A). Die ehrenamtlichen Helfer verteilen an diesem Tag die Masken im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr. Interaktiv - Klinik-Monitor zur Corona-Krise

9.33 Uhr: Inzidenz in Gera steigt

Die Inzidenz der Stadt Gera ist am Freitag auf knapp über 100 geklettert und liegt bei 104,16. Es gibt 138 (+1) aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 3152 Infektionen gemeldet worden. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 13 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 2895 (+12) Personen gelten als genesen, 119 (+0) Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben.

8.10 Uhr: 23 Neuinfektion in Erfurt

Mit Stand Freitag, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 5335 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 23 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 76,6. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 38 auf 4902 gestiegen. 192 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 241 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

6.45 Uhr: Wie sich Thüringen aus dem Öffnungsdilemma herausimpfen will

Beim Impfen will Thüringen aufs Tempo drücken und Tests ermöglichen. Für Lockerungen ist die Inzidenz weiter zu hoch. Doch Buchläden, Kosmetikstudios und Kinderschuh-Geschäfte sollen trotzdem öffnen.

6.40 Uhr: Thüringen setzt auf Luca: Datenautobahn in die Gesundheitsämter

Thüringen setzt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie jetzt auf die Luca-App. Sie ist bislang aber lediglich in Jena verfügbar. Sobald die App in der eigenen Region verfügbar ist, kann sie in­stalliert werden. Dafür muss man Vor- und Nachnamen sowie die Telefonnummer angeben. Sie wird durch eine per SMS gesendete Tan verifiziert. Auch die Anschrift wird abgefragt. Anschließend generiert die App einen QR-Code.

Seit Dezember gibt es mit “Luca“ aber auch eine App, die einige Instrumente vereinfacht zusammenfassen, die Gesundheitsämter entlasten und dabei auch noch Datenschutz garantieren soll. In mehreren Gesundheitsämtern Deutschlands ist die “luca“-App bereits im Einsatz. Das steckt dahinter?

6.30 Uhr: Thüringer Theater spielen wohl nicht vor Mai

Auch im April werden Thüringens Theater und Orchester keinen regulären Spielbetrieb aufnehmen können. Darüber war man sich am Donnerstag laut Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) mit Intendanten und Kulturverbänden „relativ einig“. Der Thüringer Theaterverband, der freie und Amateurbühnen vertritt, müsse dazu allerdings erst noch seine Mitglieder befragen.

6 Uhr: Kommunen wollen Handel öffnen

Die Landeshauptstadt und der Landkreis Nordhausen wollen mit Hilfe von Massen-Schnelltests den Einzelhandel tageweise öffnen. „Man muss den Leuten zeigen, dass bestimmte Dinge gehen“, sagte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) dieser Zeitung. „Wenn wir die bundesweiten Beschlüsse eng auslegen, haben wir die Geschäfte erst Mitte Juli offen.“ Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD), dessen Landkreis bei einer Inzidenz von 50 liegt, will sich der Erfurter Initiative anschließen.

4. März

21:09 Uhr: Gera beteiligt sich erneut bei Aktion "Die Stadt lebt"

Das Kultur- und Kongresszentrum in Gera erstrahlte am Donnerstagabend in rotem und grünem Licht. Damit beteiligte sich die Stadt an der bundesweiten Aktion, die unter dem Motto "Die Stadt lebt" läuft, und ein Zeichen gegen den Dauer-Lockdown und für die Hoffnung sein soll.

18.55 Uhr: Schule im Kreis Sömmerda nach Corona-Fall geschlossen

Nach einer bestätigten Corona-Infektion bei einem Lehrer ist die Regelschule in Straußfurt geschlossen worden. Deshalb gibt es bis zum 10. März Notbetreuung und nur für Abschlussklassen Präsenzunterricht.

18.44 Uhr: Für Kinder ist die Schule ein Zufluchtsort

Die Corona-Pandemie hat den Alltag in Schulen, Kindergärten und von Familien teils komplett durcheinander gewirbelt. Mit den Lockdowns brachen für einige Kinder diese Zufluchtsorte weg.

18.42 Uhr: Inzidenz im Kyffhäuserkreis bleibt weiter unter 200

Gleich 37 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt innerhalb von 24 Stunden aus dem Kyffhäuserkreis. Am Donnerstagmorgen lag die Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mit 180,6 weiterhin unter 200. Verstorben ist ein weiterer Mensch an oder mit Corona.

18.23 Uhr: Innenstadthändler in Jena: „Sind bedroht, doch noch nicht ausgestorben!“

Nach den jüngsten Coronabeschlüssen und einer nach wie vor ungewissen Zukunft meldete sich am Donnerstag die Initiative Innenstadt kämpferisch zu Wort. „Wir geben nicht auf! Wir sind bedroht, doch noch nicht ausgestorben!“ Tenor einer verbreiteten Erklärung ist der Wunsch, die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

18.10 Uhr: Impfzentrum in Leinefelde erhöht Kapazität

1881 Dosen wurden seit Eröffnung des Impfzentrums in Leinefelde vor einem Monat bereits geimpft. In der Woche werden täglich 44 Personen mit Biontech-Pfizer und Moderna geimpft. „Am Samstag und Sonntag werden täglich 180 Dosen verabreicht“, so Schulze. Das werde auch an diesem Wochenende so sein. Die Termine sind an die unter 65-Jährigen bereits über das Impfportal vergeben. Geimpft werden Personen aus medizinischen Berufen, Lehrer und Erzieher mit dem Impfstoff Astrazeneca. Amtsärztin Judith Rahrig weist nach Rücksprache mit dem Impfzentrum darauf hin, dass Gerüchte über verworfene Impfdosen im Impfzentrum keinen Bestand haben.

18.01 Uhr: Zwei Stationen zu, aber keine Mutation in Duderstädter Krankenhaus

Der Geschäftsführer des Krankenhauses nimmt Stellung zu den umlaufenden Gerüchten und erläutert Sofortmaßnahmen, die nach dem Ausbruch ergriffen wurden - und wann zum regulären Betrieb zurückgekehrt werden soll.

17.47 Uhr: 21 Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 21 Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 244 gestiegen, 2.691 Fälle sind beendet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt 2935. Für 1.619 Menschen ist derzeit Quarantäne angeordnet, für 12.207 ist die Quarantänezeit bereits beendet. Der Inzidenzwert liegt nun bei 135,0. In einer Grundschule im Landkreis sind zudem drei Infektionsfälle aufgetreten. Die Nachverfolgung ist abgeschlossen, die Kontaktpersonen wurden heute getestet

17.36 Uhr: Thüringenkolleg in Weimar ist zurück aus dem Lockdown

Das Thüringenkolleg im Weimar, das jungen Erwachsenen nachträglich den Erwerb der Hochschulreife ermöglicht, hat sich aus dem Lockdown zurückgemeldet. Nach dem Abschlussjahrgang, dessen Schüler bereits seit Mitte Januar an der Schwanseestraße auf ihre Abitur-Prüfungen vorbereitet werden, können mit Beginn dieser Woche auch die Elftklässler und die Schüler der Einführungsphase wieder im Haus unterrichtet werden. Ein Tag der offenen Tür ist am 13. März im Internet geplant.

17.28 Uhr: Zahl der Privatinsolvenzen in Thüringen gesunken

In Thüringen hat es im Corona-Jahr 2020 weniger Privatinsolvenzen gegeben als im Jahr zuvor. Aus Daten der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel geht hervor, dass die Zahl der Privatinsolvenzen um 40,3 Prozent auf 1151 sank. Im Vorjahr waren es noch 1927.

17.10 Uhr: Buchläden, Kosmetikstudios und Kinderschuh-Geschäfte sollen öffnen

In Thüringen sollen künftig Buchläden, Anbieter von Kinderschuhen und körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios wieder öffnen. Darauf verständigte sich das Kabinett am Donnerstag, wie die Staatskanzlei in Erfurt mitteilte. Angesichts der hohen Infektionszahlen seien nur in diesen drei Bereichen Öffnungen vorgesehen, hieß es. Geplant ist, eine neue Verordnung mit Corona-Regeln zu erlassen, die ab dem 14. März und bis zum 30. März gelten soll (dpa).

17.01 Uhr: Rinderhirn vor der Tür: Landrat erstattet Anzeige

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es seien Dienstagmorgen am Eingang des Schleizer Landratsamtes Teile eines Rinder- oder Schweinehirns deponiert worden. Darüber waren Plakate angehängt, auf denen Fügmann frisches Hirn angeboten wurde. Polizei und Veterinäramt würden laut MDR ermitteln

Indes will der Saale-Orla-Kreis dezentrale Anlaufpunkte für kostenlose und regelmäßige Corona-Schnelltest schaffen. Das frühzeitige Erkennen von Infizierten – auch und vor allem, wenn sie keine Symptome zeigen – sei ein zentrales Element zur Unterbrechung von Infektionsketten, heißt es.

16.52 Uhr: Bedürftige im Altenburger Land haben Masken bereits

Wie kommen Bedürftige im Altenburger Land eigentlich an die Masken, die das Land den Kreisen und kreisfreien Städten kostenlos zur Verfügung gestellt hat? Diese Frage stellten uns mehrere Leser. Wir haben im Landratsamt gefragt, wie die Sache organisiert wurde.

16.45 Uhr: 41 Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt mit Stand vom 3. März zu 213 bestätigten, aktiven Fällen. 41 Fälle sind im Gesundheitsamt seit Mittwoch hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden zwölf bestätigte Fälle, einer davon auf der Intensivstation, und vier Verdachtsfälle, einer davon auf der Intensivstation, isoliert behandelt.

16.32 Uhr: Inzidenzwerte liegen in der Wartburgregion über dem Wert von 50

Die Corona-Inzidenzwerte liegen in der Wartburgregion über der Zahl von 50, die bei den Gesprächen auf Bundesebene eine wichtige Rolle spielte. Im Wartburgkreis liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 164,74 (Stand 4. März, 0 Uhr) und in Eisenach bei 89,94. Aktive Infektionen gibt es derzeit im Kreis 329, in der Stadt sind 65 aktive Infektionen registriert. Im Klinikum werden 29 Corona-Patienten auf der Isolierstation behandelt, fünf Patienten mit schwereren Symptomen sind auf der Intensivstation

16.15 Uhr: Außenseiter, Spitzenreiter: Wie sich Thüringen aus dem Öffnungsdilemma herausimpfen will

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch bemühte sich der Ministerpräsident um größtmöglichen Optimismus. Zwar befinde sich die Gesellschaft "am Limit". Aber nun existiere ja ein von Bund und Ländern verabredeter Stufenplan, so wie ihn Thüringen ähnlich vorbereitet habe. Damit könnten nach Schulen, Friseuren, Fahrschulen oder Blumen- und Gartenläden demnächst auch der Einzelhandel, Restaurants und Sportstätten schrittweise öffnen. Es gibt nur ein größeres Problem: Thüringen vermeldete zuletzt den Wert 127,5. Das bleibt bundesweiter Rekord, Tendenz leicht steigend. Als Spitzenreiter ist Thüringen eben auch Außenseiter.

16.12 Uhr: Nichts gelernt: Jugendliche verstoßen in Erfurt gegen Corona-Regeln und ecken mit Polizei an

Am Donnerstag haben es sich wieder mehrere Jugendliche im Stadtgarten gemütlich gemacht - nachdem bereits am Mittwoch Platzverweise ausgesprochen worden waren. Gestern wie heute hatten sich die Teenager nicht an die Eindämmungsverordnung gehalten. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren beleidigten die Beamten und wollten nicht kontrolliert werden. Der Jüngere wurde mit zur Dienststelle genommen. Seine Mutter durfte den aufmüpfigen Teenager dort wieder abholen.

15.58 Uhr: Führerscheinstelle in Schleiz wegen Quarantäne geschlossen

Die Führerscheinstelle des Saale-Orla-Kreises im Landratsamt in Schleiz muss aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen vorübergehend geschlossen werden. Da alle Mitarbeiter betroffen sind und es sich um geschultes Fachpersonal handelt, ist eine Vertretung durch andere Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Daher müssten alle vereinbarten Termine entfallen. Wann genau der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, stehe noch nicht fest.

15.47 Uhr: Saalfeld ist Corona-Hotspot im Landkreis

Von 194 derzeit aktiven Coronafällen in Saalfeld-Rudolstadt entfallen mit 75 mehr als ein Drittel auf die Kreisstadt. Dahinter folgen Rudolstadt mit 34 Infektionen sowie Kaulsdorf und Leutenberg mit zusammen 25 Fällen auf den Plätzen. Auf 15 aktive Fälle kommt derzeit die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schwarzatal, elf sind es in den Orten der VG Schiefergebirge. Aus der Gemeinde Unterwellenborn sind derzeit elf Infektionen mit dem Virus SarsCoV-2 bekannt, aus Uhlstädt-Kirchhasel zehn. Die Reihenfolge der Gebietskörperschaften komplettieren die Stadt Bad Blankenburg mit Ortsteilen mit neun Fällen sowie die Stadt Königsee samt erfüllender Gemeinden mit sechs Fällen.

15.40 Uhr: Seniorenbeirat Stadtroda organisiert Hilfe beim Impfen

Immer wieder erreichen den Seniorenbeiratsvorsitzenden Wolfgang Main Hilferufe von älteren Senioren, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, aber einfach keinen Kontakt für einen Termin bekommen. Wiederholt klagen ältere Bürger, telefonisch seit Tagen gar nicht durchzukommen, erzählt er. „Und sich über das Internet einen Impftermin zu sichern, ist nicht jedem älteren Bürger möglich“, so der Stadtrodaer Beiratsvorsitzende. So soll den Seniorinnen und Senioren geholfen werden.

15.25 Uhr: Saale-Orla-Kreis liebäugelt mit Ausweitung von Schnelltests

Ein Beispiel, wie eine solche Ausweitung aussehen könnte, zeigt der angrenzende Landkreis Hof, wo nun in allen Gemeinden Stationen für kostenlose Schnelltests eingerichtet wurden, die an mindestens einem, zumeist aber zwei Tagen pro Woche geöffnet haben. Ausgearbeitete Pläne für ein vergleichbares Konzept im Saale-Orla-Kreis gibt es aktuell noch nicht, ein Thema ist es aber durchaus. In den Augen des Amtsarztes Dr. Torsten Bossert wird derzeit zu wenig im Saale-Orla-Kreis getestet.

15.01 Uhr: Wohl noch kein regulärer Theaterbetrieb im April

Theaterbegeisterte müssen sich aller Voraussicht nach noch länger bis zu den nächsten Publikumsvorstellungen gedulden. Die Intendanten der Thüringer Theater und Orchester und Vertreter der Verbände der Freien Theater seien sich grundsätzlich einig, dass über den 31. März hinaus auch im April noch kein regulärer Spielbetrieb zu erwarten sei. Das sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) nach einer Telefonbesprechung mit den Theatern und Verbänden am Donnerstag. Der Thüringer Theaterverband werde dazu aber noch seine Mitglieder befragen. In der dritten Märzwoche solle es eine weitere Konferenz mit den Intendanten geben, bei der es unter anderem um die Bedeutung und Umsetzung der Teststrategie gehen solle. Noch Mitte Januar hatten die Theatervertreter gehofft, ab April die Häuser wieder für Konzerte, Schauspiel und Ballettvorstellungen für Publikum öffnen zu können. In Anbetracht der anhaltend hohen Infektionswerte in Thüringen zeigten sich die Vertreter nun aber zurückhaltender (dpa).

14.37 Uhr: Shopping-Wochenende im März: Erfurt will testweise Geschäfte öffnen

In einem von Massen-Schnelltests begleiteten Pilotprojekt sollen die Geschäfte der Erfurter Innenstadt mindestens ein Wochenende lang für Einwohner der Landeshauptstadt öffnen dürfen. Das "Experiment mit Sicherheitsnetz" finde am nächsten, spätestens am übernächsten Wochenende statt, bestätigt Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Er habe die Wirtschaftsförderung beauftragt, ein Konzept zu erstellen.

14.25 Uhr: Landkreis Greiz bereitet die Schließung von Schulen und Kitas vor

Das sei nötig, weil die Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) in den letzten Tagen über 200 geklettert ist und am Donnerstag einen Wert von 241,3 erreicht hat. „Auf Weisung der Landesregierung muss der Landkreis nun die Schließung der Kindertagesstätten und Schulen auf dem Wege einer Allgemeinverfügung anordnen. Diese wird zurzeit erarbeitet und muss anschließend dem Thüringer Landesverwaltungsamt und dem Thüringer Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Frauen und Familie zur Abstimmung vorgelegt sowie durch sie genehmigt werden. Der Landkreis wird seine Allgemeinverfügung auf eine Schulschließung ab kommenden Montag (08.03.) ausrichten“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

14.22 Uhr: Corona: Impfkommission empfiehlt Astrazeneca auch für Ältere

Der Impfstoff von Astrazeneca wird nun laut der Ständigen Impfkomission (Stiko) auch für Menschen über 65 Jahren empfohlen. Das gab das Bundesgesundheitsministerium bekannt. Eine zeitnahe Entscheidung zur Empfehlung hatten bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beim Corona-Gipfel am Mittwoch vorausgesagt. Zum gesamten Artikel.

14.20 Uhr: Keine Schnelltest-Stelle im Saale-Holzland-Kreis

Kurzfristig wird es keine Corona-Schnelltestzentren im Saale-Holzland-Kreis geben. Ein Vorstoß der Kreistagsfraktion von Linken/Grüne mit einem Antrag an den Kreistag hat der Landrat im Kreisausschuss abgewiesen. Die Corona-Testzentren würden nicht in den Wirkungskreis des Landkreises fallen, deshalb warte man noch auf die zentrale Teststrategie von Bund und Land, heißt es zur Begründung aus dem Landratsamt.

14.10 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha sinkt

Der Sieben-Tage-Wert nähert sich im Landkreis Gotha der 100er-Marke. Trotz 27 Neuinfektionen ist er am Donnerstag erneut gesunken. 107,5 Personen sind innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner positiv getestet worden. Unverändert 268 aktive Infektionen gibt es derzeit im Kreis. Weitere vier Menschen sind ins Krankenhaus eingeliefert worden. Von 41 stationären Corona-Patienten werden zehn auf Intensivstationen behandelt. Ein Todesfall lässt die Gesamtzahl auf 183 steigen.

14.07 Uhr: Ab 14. März Kinderschuhverkauf in Thüringen

In Thüringen wird ab dem 14. März im stationären Einzelhandel der Verkauf von Kinderschuhen vor Ort möglich sein. Das hat das Gesundheitsministerium gerade mitgeteilt. Diese Zeitung hatte Anfang der Woche über eine entsprechende Forderung des Verbandes kinderreicher Familien und lokaler Schuhhändler berichtet.

13.35 Uhr: Enge Kontaktpersonen von Schwangeren können sich impfen lassen

Das Formular, mit dem sich enge Kontaktpersonen von Schwangeren bestätigen lassen können, dass sie diesen Kontakt haben, findet sich auf der Homepage des Thüringer Gesundheitsministeriums unter www.tmasgff.de/bestaetigung-schwangere. Das Ministerium hat es unter den FAQs zum Thema Impfen einsortiert. Vom Mutterpass müssen für den Nachweis beim Impftermin nur Kopien der ersten beiden Seiten vorgelegt werden. Hintergrund: In die Gruppe derjenigen, die jetzt Anspruch auf eine Impfung mit dem Impfstoff Astrazeneca haben, sind inzwischen auch Kontaktpersonen von Schwangeren aufgerückt. Sie können derzeit Termine für die überregionalen Impfzentren in Gera und Erfurt buchen, die am 10. März öffnen.

13.28 Uhr: Kein Rummel zum Eisenacher Sommergewinn - Streitgespräch kommt ins heimische Wohnzimmer

Wegen der Corona-Pandemie ist jetzt der geplante Rummel zum Sommergewinn abgesagt. Er sollte trotz der Absagen der beiden Kommersch-Abende und des Festzuges vom 12. bis 21. März auf dem Festplatz Spicke stattfinden. Was das Streitgespräch zwischen Sunna und Winter und die Verbrennung der Strohpuppe als Jahrhunderte altes Ritual betrifft, gibt es aber eine gute Nachricht.

13.10 Uhr: Hausärzteverband: Wollen endlich in den Praxen impfen

Der Thüringer Hausärzteverband dringt nach der Bund-Länder-Beratung zum weiteren Vorgehen in der Pandemie auf rasche Klärung der Voraussetzungen für die Corona-Impfungen direkt in den Arztpraxen. "Es muss klar sein, wie kommt der Impfstoff zu uns - entweder normal über die Apotheken oder per Direktlieferung", sagte der Verbandsvorsitzende Ulf Zitterbart am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem müsse die technische Anbindung der Praxen für die Online-Impfmeldungen schnellstmöglich geschaffen werden. "Sonst scheitert es an der deutschen Bürokratie." Die Regierungschefs der Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich darauf verständigt, dass die Corona-Impfungen spätestens Anfang April auch in Hausarztpraxen verabreicht werden sollen. "Es wird Zeit", sagte Zitterbart. "Eigentlich wäre das schon längst möglich gewesen." Schließlich seien die Hausärzte im Umgang mit Impfstoff erfahren.

13.04 Uhr: Zahl der Corona-Fälle im Weimarer Land steigt - In Weimar sinkt Inzidenz

Insgesamt 25 Corona-Neuerkrankungen verzeichnet das Gesundheitsamt für das Weimarer Land. Aktivkrank sind damit 217 Bürger. 17 Personen werden derzeit stationär behandelt, 50 Bürger verstarben bislang. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 105 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 127,8. Aktuell sind 313 Kontaktpersonen in Quarantäne, 136 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Nach den am Dienstag und Mittwoch durchgeführten Testungen der 5., 6. und 10. Klassen der Regelschule Pfiffelbach wurden keine weiteren positiven Fälle festgestellt, heißt es.

12.35 Uhr: Keine Ausnahmegenehmigungen im Saale-Orla-Kreis

Wie das Landratsamt mitteilt, meldeten sich in den vergangenen Tagen viele Bürgerinnen und Bürger mit der Bitte, eine Ausnahmegenehmigung zur Eröffnung ihrer Geschäfte zu erhalten. Dies sei jedoch nicht möglich. Das Gesundheitsamt habe keinen Spielraum, die Ausnahmen der Thüringer Sonder-Eindämmungsverordnung zu erlauben.

12.30 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Sömmerda deutlich gesunken

Am 3. März hat das Gesundheitsamt Sömmerda 14 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Zahl derer, bei denen im Landkreis Sömmerda seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, auf 2309, informierte das Landratsamt. Aktuell gibt es im Landkreis 189 aktive Covid-19-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) ist im Landkreis Sömmerda laut Robert-Koch-Institut deutlich auf aktuell 122,4 gesunken. Am Tag zuvor hatte der Wert noch bei 182,9 gelegen.

12.20 Uhr: 39 Neuinfektion in Erfurt

Mit Stand Donnerstag wurden in Erfurt insgesamt 5312 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 39 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 80,8. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 62 auf 4864 gestiegen. 192 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 256 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

12.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist angestiegen

Den nunmehr zweiten Tag in Folge ist die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land angestiegen und beträgt heute 117,5. 27 Menschen haben sich nachgewiesen neu infiziert. Nach wie vor gibt es keine Ausbrüche, vielmehr sind die Infektionen über das Kreisgebiet verstreut. In der Grundschule Altkirchen hat sich die Zahl der Infektionen von zwei auf jetzt drei erhöht. Bisher wurden im Landkreis insgesamt 50 Virusmutationen nachgewiesen. Dabei handelt es sich größtenteils um unklare Mutationen. Bei den bisher entdeckten sechs Fällen der als hoch ansteckend geltenden britischen Variante B.1.1.7 ist es bis dato geblieben.

12.07 Uhr: 34 Neuinfektionen im Eichsfeld

Die Eichsfelder Statistik:

Neuinfektionen der vergangenen 24 Stunden: 34

Gesamtzahl der Infizierten: 4267

Patienten stationär: 22

davon stationär/schwere Verläufe: 4

Verstorbene: 162 (plus 1)

Genesene in den vergangenen 24 Stunden: 0

Gesamtzahl der Genesenen: 3612

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 493

11.30 Uhr: Infektionen an drei Grundschulen im Saale-Holzland-Kreis

Am Mittwoch, 3. März, sind dem Gesundheitsamt des Landkreises 21 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Auch in einer Grundschule seien drei Infektionen aufgetreten, mögliche Kontaktpersonen würden am Donnerstag getestet, so die Behörde. Mehrere Klassen seien daraufhin in Quarantäne versetzt worden. Diese Schulen sind betroffen.

11.27 Uhr: Schule in Waltershausen testet Luftbefeuchter gegen Coronavirus im Klassenraum

Es hat nur die Größe eines Paketes, das ein Mann problemlos allein tragen kann und sieht auch nicht spektakulär aus: Der Luftbefeuchter mit Kat-Cleaner der Firma Aqua-Mol aus dem Technologie- und Gründerzentrum Schmalkalden. Dass die Europaschule Waltershausen, eine staatliche Regelschule in Trägerschaft der Stadt, ein solches Gerät im Wert von rund 500 Euro für einige Monate unentgeltlich geliehen bekommt, brachte dennoch am Mittwoch vor dem Schulgebäude viele Menschen mit Maske und Abstand zusammen.

11.10 Uhr: Hunderte Fälle von Virus-Mutanten in Thüringen

In Thüringen sind inzwischen Hunderte Fälle von wahrscheinlich ansteckenderen Varianten des Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen worden. 719 dieser Mutanten wurden durch spezifische PCR-Tests oder durch Auslesen des genetischen Codes (Sequenzierung) festgestellt, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Am häufigsten ist die Virusvariante vertreten, die zuerst in Großbritannien beobachtet wurde. Hier wurden bislang 644 Fälle nachgewiesen. Bei acht Infektionen wurde die von Südafrika aus verbreitete Mutante entdeckt, in mindestens einem Fall die brasilianische Version. In 64 Fällen ist noch nicht klar, um welche Variante es sich handelt. Die Dunkelziffer bei kursierenden Mutanten dürfte höher ausfallen, da nicht alle Abstriche darauf untersucht werden.

11.05 Uhr: Inzidenz in Gera wieder gestiegen

Am Donnerstag ist die Inzidenz der Stadt Gera wieder gestiegen und liegt bei 97,72. Es gibt 137 (+26) aktiv Infizierte, teilt der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind 3131 Infektionen gemeldet worden. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 30 Neuinfektionen registriert. Insgesamt 2883 Personen (+4) gelten als genesen, 119 (+0) Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben.

11 Uhr: Corona-Laientests sind Fluch und Segen für Apotheker im Saale-Orla-Kreis

Die Corona-Schnelltests für Zuhause sollen noch im März kommen. Produkte von drei Herstellern sind derzeit vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen. Erhältlich sein sollen diese unter anderem in Discountern und Apotheken. Das halten die Apotheker im Landkreis davon.

10.48 Uhr: Seit 40 Jahren in Weimars "Elephant" beschäftigt: Jubiläum in einem stillen Haus

Als sie im Elephant anfing, war Ronald Reagan gerade ins Weiße Haus eingezogen, „Das Boot“ mit Herbert Grönemeyer kam ins West-Kino und MTV ging auf Sendung. Kerstin Kowalewski, die Empfangschefin des berühmtesten Weimarer Hotels, hat diese Woche ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Direktor Stefan Schwind und Personalchefin Iris Schuchardt gratulierten mit einer Urkunde, Blumen und Champagner, die Geschäftsführung der Arcona-Gruppe schickte einen persönlichen Brief aus

10.01 Uhr: Figaros Frust: Erfurter Friseure müssen Zweifach-Schutz tragen

Kaum sind die Haarkünstler wieder am Werk, gibt es massiven Ärger. Den kann man förmlich spüren, wenn man mit Sybille Hain, der Innungsobermeisterin der Thüringer Friseure, telefoniert. Grund: eine neue Verfügung, die vorschreibt, dass Friseure FFP2-Maske und Gesichtsvisier tragen müssen. Nicht wie früher, wenn sie nur Augenbrauen zupfen und Wimpern aufhübschen. Nein, auch bei einem ganz normalen Haarschnitt.

9.50 Uhr: Thüringen weiter weit von Corona-Inzidenz unter 100 entfernt

Thüringen bleibt bei Corona-Neuinfektionen deutlich über dem für Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen wichtigen Schwellenwert 100. Am Donnerstag lag die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 127,5, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstagmorgen mitteilte. Diese sogenannte Inzidenz fiel damit höher aus als am Mittwoch (124,5). Von Mittwoch zu Donnerstag wurden 689 neue Infektionsfälle und 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 136 schwer an Covid-19 Erkrankte wurden auf Intensivstationen von Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn hat sich auf 77.793 erhöht, rund 70.000 gelten als genesen.

9.46 Uhr: Obdachlos bei Kälte und Corona: So wirkt sich Pandemie in Erfurt und Gera aus

Bisher ist die Kapazität in Einrichtungen für Obdachlose nicht ausgeschöpft. Politiker vergessen die Gruppe oft im Kampf gegen die Pandemie. So sieht es in den Städten Erfurt und Gera aus.

9.35 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt: Insgesamt 4500 Personen infiziert

Nach 29 am Donnerstag gemeldeten Neuinfektionen steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Landkreisbewohner auf 4511. Von ihnen sind 212 verstorben, Hunderte mussten mit schweren Verläufen stationär behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am Donnerstag leicht auf 127,9 gestiegen und liegt damit ziemlich genau im Thüringer Durchschnitt (127,5).

9.30 Uhr: Diskussion um Raumluftreiniger in Jena

Die Stadt Jena und ihr Immobilienbetrieb haben einen Bericht zu Lüftungsanlagen in Schulen vorgelegt. Kritik an der Untersuchung kommt aus der Wirtschaft. Genauer gesagt von jener Jenaer Firma, die sich wegen der Corona-Pandemie auf die Herstellung von Raumluftreinigern spezialisiert hat. Dennis Sippach, der Geschäftsführer der Ivoc-X GmbH, kritisiert vor allem, dass mit zu hohen Kosten gerechnet werde. Außerdem würden Dinge miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun hätten.

9.24 Uhr: Erfurter Pfarrer gibt nach Auftritt bei Veranstaltung der "Bürger für Deutschland" in Weimar Ehrenämter ab

Ricklef Münnich, Erfurter Pfarrer im Ruhestand, ist von seinem Ehrenamt als Vertreter der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum in Thüringen zurückgetreten. Hintergrund für seinen jetzt durch "Glaube + Heimat" bekannt gewordenen Rückzug ist ein Auftritt bei einer Veranstaltung der "Bürger für Deutschland" am 6. Februar in Weimar. Unter dem Motto "Tag der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" hatte er sich als Redner in eine Reihe mit Personen gestellt, die teilweise dem Querdenker-Milieu nahe stehen.

6.30 Uhr: Freie Termine in den überregionalen Impfzentren in Gera und Erfurt

In Erfurt (Messehalle) und Gera (Panndorfhalle) werden am 10. März zwei von vier überregionalen Impfzentren in Thüringen eröffnet, die zusätzlich zu den bereits bestehenden 29 Impfstellen entstehen. Allein bis Ende März sollen in jedem der beiden Zentren 30.000 Dosen Astrazeneca-Impfstoff verimpft werden. Noch stehen dafür auf dem Portal www.impfen-thueringen.de ausreichend Impftermine zur Verfügung. Das sind die Impfberechtigten.

6.15 Uhr: Kostenlose Schnelltests in Jenaer Testzentren - ein Selbstversuch

Seit Dienstag werden in Jena kostenlose Schnelltests in Testzentren durchgeführt. Unsere Redakteurin hat den Test gemacht und beschreibt, was sie erlebt hat und wie viel Wartezeit dazugehört.

6 Uhr: Lockdown wird bis Ende März verlängert

Der Lockdown soll bis zum 28. März verlängert werden. Teilweise Öffnungen des Einzelhandels sind für Regionen geplant, in denen binnen einer Woche weniger als 50 beziehungsweise 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden. Auch Museen, Galerien, oder Zoos könnten geöffnet werden. In Thüringen dürften diese Regelungen vorerst aber kaum gelten. Hier lag die Inzidenz zuletzt bei 124,5.