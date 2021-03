Anstieg schon zu Wochenbeginn

Weimar. Infektionen und Quarantänefälle nehmen in Stadt und Landkreis weiterhin deutlich zu

Mit 8 beziehungsweise 14 neuen Infektionen registrierten die Gesundheitsämter in Weimar und Apolda bis Montagmittag einen für den Wochenbeginn vergleichsweise großen Zuwachs. In Weimar wurden die Ansteckungsursachen in der Familie (3), bei einem Reiserückkehr und im Kindergarten Bummi nachvollzogen. In drei Fällen sind die Quellen unbekannt. Im Landkreis erfolgten die Ansteckungen laut Gesundheitsamt „zum größten Teil im privaten bzw. familiären Bereich“.

Aktuell gab es am Montagmittag in Weimar 103 (+8) Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Im Landkreis stieg die Zahl der aktiv Infizierten auf 256 (+14). Unverändert werden derweil vier Weimarer und drei Personen aus dem Weimarer Land in Kliniken behandelt. Mit den Infektionszahlen stiegen auch die Quarantänefälle. In der Stadt befanden sich Montag 415 (+147) Personen in Quarantäne. im Weimarer Land waren es 732 Kontaktpersonen. Hinzu kommen im Kreis 63 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg in Weimar auf 99,65 je 100.000 Einwohner (Vortag 85,85). Im Weimarer Land liegt sie inzwischen bei 185,0 (Vortag 163,1).