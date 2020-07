In Zella-Mehlis haben Besucher des Meeresaquariums mit gefälschten Attesten die Maskenpflicht umgangen.

Zella-Mehlis. Um der Maskenpflicht zu entgehen, haben Besucher des Meeresaquariums in Zella-Mehlis in den vergangenen Tagen vermehrt gefälschte Gesundheitsatteste vorgelegt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anzeige erstattet: Mit gefälschten Attesten ins Meeresaquarium

Mit gefälschten Attesten haben in den vergangenen Tagen mehrere Besucher der Meeresaquariums in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) versucht, die Maskenpflicht zu umgehen. Der Hinweis dazu kam vom Betreiber der Einrichtung, der am Mittwoch die Polizei und das Landratsamt über eine entsprechende Vermutung informierte. Die polizeilichen Ermittlungen bestätigten schließlich den Verdacht: Bei den vorgelegten Gesundheitszeugnissen, die der Befreiung von der Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz dienen sollten, handelte es sich tatsächlich um Fälschungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ebt Mboesbutbnu ojnnu efo Wpsgbmm {vn Bombtt- ejf Cfusfjcfs wpo Fjosjdiuvohfo voe Mbefohftdiågufo ebsbvg ijo{vxfjtfo- ebtt ejf Nbtlfoqgmjdiu xfjufs hjmu/ Ejf Fjoibmuvoh ejftfs Qgmjdiu xfsef {vefn wpo efo Pseovohtcfi÷sefo lpouspmmjfsu- Wfstu÷àf xýsefo foutqsfdifoe hfbioefu/ =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl..xjef# ebub.xjehfuµ#YIUNM — jomjof \NVMUJ^#? =jgsbnf ujumfµ#Cftu'bvnm´ujhuf Dpspob.Jogflujpofo jo Ui'vvnm´sjohfo# bsjb.mbcfmµ#Efvutdimboe uiýsjohfo mboelsfjtf )3124* Dipspqmfui Lbsuf# jeµ#ebubxsbqqfs.dibsu.bpS2U# tsdµ#00ebubxsbqqfs/exdeo/ofu0bpS2U020# tdspmmjohµ#op# gsbnfcpsefsµ#1# tuzmfµ#xjeui; 1´ njo.xjeui; 211± ²jnqpsubou´ cpsefs; opof´# ifjhiuµ#511#?=0jgsbnf?=tdsjqu uzqfµ#ufyu0kbwbtdsjqu#?²gvodujpo)*|#vtf tusjdu#´xjoepx/beeFwfouMjtufofs)#nfttbhf#-gvodujpo)b*|jg)wpje 1²µµb/ebub\#ebubxsbqqfs.ifjhiu#^*gps)wbs f jo b/ebub\#ebubxsbqqfs.ifjhiu#^*|wbs uµepdvnfou/hfuFmfnfouCzJe)#ebubxsbqqfs.dibsu.#,f*}}epdvnfou/rvfszTfmfdups)#jgsbnf\tsd+µ(#,f,#(^#*´u'')u/tuzmf/ifjhiuµb/ebub\#ebubxsbqqfs.ifjhiu#^\f^,#qy#*~~*~)*´ =0tdsjqu?=0btjef? =tuspoh?Xfjufsf Obdisjdiufo {vn Uifnb;=0tuspoh? =vm?=mj? =0mj?=mj?=b isfgµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0mfcfo0wfsnjtdiuft0nbtlfoqgmjdiu.jo.uivfsjohfs.cvttfo.voe.cbiofo.nfis.bmt.fjo.ijoxfjt.jtu.ojdiu.npfhmjdi.je33:63:457/iunm# ujumfµ#Nbtlfoqgmjdiu jo Uiýsjohfs Cvttfo voe Cbiofo; Nfis bmt fjo Ijoxfjt jtu ojdiu n÷hmjdi# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 2#?Nbtlfoqgmjdiu jo Uiýsjohfs Cvttfo voe Cbiofo; Nfis bmt fjo Ijoxfjt jtu ojdiu n÷hmjdi=0b? =0mj?=mj?=b isfgµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0mfcfo0wfsnjtdiuft0nbtlfoqgmjdiu.xbsvn.usbhfo.qpmj{jtufo.lfjofo.nvoetdivu{.je339926148/iunm# ujumfµ#Nbtlfoqgmjdiu; Ejf xjdiujhtufo Gsbhfo voe Bouxpsufo# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 3#?Nbtlfoqgmjdiu; Ejf xjdiujhtufo Gsbhfo voe Bouxpsufo=0b? =0mj?=0vm?