Apotheker spenden 8000 Euro für Sondershausens Kultur

Das Apothekerehepaar Bärbel und Thomas Wißgott, Betreiber der Flora- sowie der Loewen-Apotheke in Sondershausen, übergibt Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos; links) eine Spende über 8000 Euro zur Unterstützung der Kultur in der Musikstadt während der Corona-Pandemie.

Sondershausen. Bärbel und Thomas Wißgott wollen dafür sorgen, dass trotz der Corona-Krise wieder Veranstaltungen die Musikstadt beleben.

Mit einer Spende in Höhe von 8000 Euro will das Apothekerehepaar Bärbel und Thomas Wißgott dem kulturellen Leben in Sondershausen während und nach der Corona-Pandemie wieder auf die Sprünge helfen. Die Summe übergaben sie am Donnerstag symbolisch an Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos).

Mit ihrer unkonventionellen Hilfe setzten die beiden Pharmazeuten ein bemerkenswertes Zeichen gegen die derzeitigen Umstände im kulturellen Leben Sondershausens, schätzt das Stadtoberhaupt ein.

Das Schlossmuseum musste geschlossen werden, Stadtfeste und Veranstaltungen konnten und können nicht stattfinden, Konzerte wurden abgesagt, und viele weitere Höhepunkte im kulturellen Terminkalender der Stadt mussten verworfen werden.

Grimm äußerte im Namen der Stadt seinen großen Dank an das Ehepaar.

Mit Hilfe der Spende des Apothekerehepaars könnten weitere Hebebühnenkonzerte an verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden, sobald diese wieder behördlicherseits erlaubt sein werden. Bärbel und Thomas Wißgott leisteten einen großen Beitrag, um kulturellen Veranstaltungen in der Musikstadt eine Perspektive zu eröffnen und aus dem digitalen Raum wieder in die städtische Öffentlichkeit zu verlagern.