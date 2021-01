Arbeit der Bestatter im Landkreis Sömmerda wird durch Corona komplizierter

Thomas (links) und Udo Kriese verbuchen derzeit in ihrem Unternehmen in Weißensee 30 Prozent mehr Sterbefälle als sonst.

Das Corona-Virus bringt Bestatter an die Belastungsgrenze. „So viele Sterbefälle wie jetzt gab es noch nie“, sagt Thomas Kriese, Geschäftsführer des gleichnamigen Bestattungshauses in Weißensee. Auch sei die Arbeit und der Umgang mit trauernden Angehörigen komplizierter geworden. Corona-Blog: Weimar erstattet Anzeige gegen Pflegeheim - Erster Kreis will 15 Kilometer-Radius einführen

Kriese hat in seinem Büro den Beratungsraum verlegt, weil es im bisherigen kein Fenster zum Lüften gab. Die Gespräche finden nun an einem Holztisch hinter Glasscheiben statt. „Es ist sehr steril, das Persönliche fehlt“, bedauert Kriese, dass er wegen der Desinfektionsvorschriften nicht einmal eine Tischdecke auflegen kann. Eigentlich ein ungeeignetes Umfeld für Trauernde, die sich in einer Extremsituation befinden, sagt er.

Für Unsicherheit sorgen außerdem die Corona-Verordnungen. Die Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt etwa habe die Trauerhallen geschlossen. Auch gebe es Unterschiede bei kirchlichen und weltlichen Trauerfeiern. Bei Trauergottesdiensten richte sich die Teilnehmerzahl nach der Größe des Gotteshauses. Diese könnten deutlich die 15 erlaubten Gäste bei den Trauerfeiern überschreiten, die nicht kirchlich sind. Selbst wenn sie im selben Gebäude stattfinden.

„Das müssen wir den Angehörigen erklären, obwohl wir es selbst nicht verstehen“, sagt Kriese. Dadurch gebe es mehr Gesprächsbedarf. Außerdem ändern sich die Verordnungen, die ständig aktualisiert werden. „Da kann es sein, dass das Besprochene plötzlich nicht mehr gilt.“

Schutzkleidung erschwert die Arbeit, ist aber nötig

18 Corona-Tote hat das Bestattungshaus bisher registriert. Das sei etwa ein Drittel der Sterbefälle, für die das Unternehmen die Beerdigung übernahm. Bei den Corona-Toten müsse unter Vollschutz gearbeitet werden. „Das sind erschwerte Bedingungen“, so Kriese. Generell habe mehr Kosten für die Schutzkleidung und zum Beispiel auch für Schutzhüllen, die für die Corona-Toten nach dem Infektionsschutzgesetz vorgeschrieben sind. Selbst der Ablauf bei Ämtern und Behörden sei komplizierter geworden, weil die Öffnungszeiten eingeschränkt sind.

Dass der Arbeitsaufwand gestiegen ist, bestätigt auch Regina Milcki vom Bestattungsunternehmen Milcki und Partner in Sömmerda. Mehr geworden sei zudem die Kritik, die sie von trauernden Angehörigen wegen der Corona-Regeln einstecken muss. Einige Kunden würden derzeit wegen der Auflagen auch die Trauerfeiern verschieben.

Bei den in der Region üblichen Urnenbestattungen gilt, dass sie innerhalb von sechs Monaten zu erfolgen haben. Laut Landratsamt sind sind aber auch für Corona-Tote Erdbestattungen möglich, dafür gibt es jedoch besondere Hygienevorschriften.

Trauernde würden sich abgeschoben fühlen

Auch Josef Schäfer, der in Sömmerda ein Bestattungsinstitut in dritter Generation betreibt, hatte noch nie so viel Arbeit wie jetzt. Er verbucht ebenfalls 30 Prozent mehr Aufträge. „Viele trauernde Angehörige fühlen sich abgeschoben“, weiß Schäfer. Denn oftmals konnten diese im Vorfeld schon nicht in Krankenhäusern oder Pflegeheimen wegen der Besuchseinschränkungen Abschied nehmen.

„Die Trauer- und Bestattungskultur leidet“, meint Thomas Kriese. Dem stimmt auch sein 73-jähriger Vater Udo zu, der die Firma 1992 gegründet hat und im Unternehmen trotz Rentnerdasein hilft. Während der zurückliegenden Feiertage waren alle Kapazitäten für die Leichnamkühlung erschöpft. Bis zu 20 Verstobene können im Bestattungshaus untergebracht werden.