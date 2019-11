Blankenhain. Helios-Ärzte informieren am kommenden Donnerstag im Blankenhainer Schloss über die Volkskrankheit Diabetes.

Arzt-Vortrag in Blankenhain

Anlässlich des Weltdiabetestages, der jährlich am 14. November stattfindet, bietet die Helios-Klinik Blankenhain am Donnerstag dieser Woche einen Vortrag zum Thema Zuckerkrankheit an. Interessierte sind hierzu um 17 Uhr ins Blankenhainer Schloss eingeladen.

Manal Sayeg, Internistin im medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) von Helios in Weimar, und Barbara Altmann, Diabetesberaterin im Helios-MVZ Blankenhain, erläutern unter anderem, welche Anzeichen auf die chronische Stoffwechselerkrankung hinweisen können und wie man ihr vorbeugen kann. „Rechtzeitig erkannt, lässt sich diese ernstzunehmende Erkrankung sehr gut behandeln“, sagt Barbara Altmann. Welche Möglichkeiten es bei der Behandlung gibt, erfahren die Zuhörer beim Vortrag ebenfalls. Auch andere Fragen werden beantwortet. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.