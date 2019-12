Arztpraxis in Uder öffnet wieder

Die Arztpraxis in der Straße der Einheit 56 wird ab dem 2. Januar wieder die Türen öffnen. David Baudisch, Facharzt für Allgemeinmedizin, nutzt die Räume in Zukunft. „Ich habe die Praxis und viele Patienten während meiner umfassenden Ausbildung durch Frau Dipl. med. Fuchs kennengelernt“, sagt David Baudisch. Der heute 34-Jährige hat in Göttingen Medizin studiert, war nach Mühlhausen für das praktische Jahr gegangen und hat in seiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner schon viel Erfahrung in den Krankenhäusern in Herzberg, Heiligenstadt und Worbis sammeln können.

Den Plan, sich als Arzt niederzulassen, hegte der 34-Jährige schon seit 2015. „Ich habe viele Gespräche geführt, und am Ende muss auch alles zusammenpassen“, sagt Baudisch, der nun mit vollem Elan an die Aufgabe in Uder geht. Darüber hinaus wird es auch in der Zweitpraxis in Gerbershausen wieder Sprechstunden geben. „Ich halte die Versorgung im ländlichen Raum für wichtig und finde es großartig, in Uder und Gerbershausen zu arbeiten.“

Große Veränderungen werden die Patienten zunächst in den Praxisräumen nicht vorfinden. „Erst im nächsten Jahr werden wir während der Praxisschließzeit einige bauliche Maßnahmen vornehmen. Wichtig war jetzt, dass wir für die Patienten wieder erreichbar sind.“

Groß geworden ist David Baudisch in der Nähe von Paderborn, wo er im St. Vinzenz, Mutterkrankenhaus des gleichnamigen St. Vinzenz Heiligenstadt, sein erstes Praktikum absolvierte. 2010 hat er dann das Eichsfeld näher kennengelernt. Der Vater von vier Kindern hat neben der Tätigkeit in den internistischen Abteilungen auch Einblick in die Abteilung für Kinderheilkunde im Eichsfeld-Klinikum gewinnen können und wechselte 2015 in die Allgemeinarzt-Praxis von Frau Dipl. med. Fuchs. Danach war Baudisch weiter als Notarzt im Eichsfeld im Einsatz. Als Oberarzt für Geriatrie (Altersmedizin) im Klinikum Eschwege hat er sich seit 2018 für die Behandlung von Menschen mit schweren Krankheiten (Palliativmedizin) weiter qualifiziert.

In Eschwege wird er auch in der näheren Zukunft noch stundenweise arbeiten. Kurzfristig erhielt Baudisch am 10. Dezember die Zulassung zur Niederlassung von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Seit Ende September beschäftige er sich mit der Nutzung der Praxisräume in Uder. „Das ist ein kurzer Zeitraum von Oktober, als ich mit einem guten Gefühl die Kassenärztliche Vereinigung in Weimar betrat und der Wiederaufnahme der Praxistätigkeit in Uder. Ein großes Lob allen Unterstützern“, sag Baudisch, der nun wie die vier Mitarbeiter der Praxis dem 2. Januar entgegenfiebert.

„Wir werden mit dem bekannten Personal beginnen. Besonders freue ich mich, dass ich Frau Dr. med. Cornelia Barthels für die Mitarbeit gewinnen konnte. In den ersten beiden Tagen nach Neujahr werden wir von 8 bis 12 Uhr erreichbar und dann später zu den neuen Sprechzeiten für Patienten ansprechbar sein.“

Öffnungszeiten in Uder: montags 8 bis 12 und 16 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags 8 bis 12 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr. Öffnungszeiten in Gerbershausen: dienstags 15-17 Uhr.