Corona-Tests haben in Weimar zwei neue Infektionen zutage gefördert

Weimar. 7-Tage-Entwicklung in der Stadt noch überschaubar.

Zwei Neuinfektionen hat das Weimarer Gesundheitsamt am Dienstag registriert. Eine der Personen wird aufgrund ihres schweren Krankheitsverlaufes stationär behandelt. In beiden Fällen läuft die Kontaktpersonenermittlung. Damit gibt es in Weimar aktuell vier Infizierte.

Im Weimarer Land stieg die Zahl der Infizierten um eine Person auf 19. Hier sind zwei Patienten in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Weimar 4,61 und im Weimarer Land 18,3.