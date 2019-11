Aufs Land gelockt: Ärztin berät Studierende

Sich in Gotha als Augenärztin niederzulassen, war eine gute Entscheidung, sagt Sandra Müller. Und diese Option legt sie auch den angehenden Ärztinnen ans Herz, die am Dienstag ihre Praxis besuchten. Die sechs Medizinstudentinnen erhielten an diesem Tag Einblicke in den Ärztealltag in Gotha und Friedrichroda. Die Arbeitsbedingungen seien in den ländlichen Regionen sehr gut, „besser als im Westen“, betont Sandra Müller.

Sie weiß, wovon sie spricht, immerhin hat die gebürtige Saalfelderin sieben Jahre in Stuttgart als Augenärztin gearbeitet, bevor sie vor fünf Jahren nach Gotha kam. Sie kehrte aus privaten Gründen zurück, nicht ganz aus freien Stücken, doch nun möchte sie die Vorteile der Arbeit in Thüringen nicht missen. Sie schätzt das Miteinander in ihrem Team und die gut organisierten Strukturen für sie und ihre Patienten. Fördergelder sichern Start in der eigenen Praxis Ein großer Pluspunkt war für sie zudem die Wirtschaftsförderung, die Ärzte bekommen, wenn sie sich außerdem von Metropolregionen niederlassen. So seien die ersten fünf Jahre des Praxisbetriebs finanziell abgesichert gewesen. Existenzängste müsse man als Augenärztin in Gotha nicht haben, betont Sandra Müller gegenüber den Studierenden. Sie hat sich einen kleinen Bauernhof gekauft. Für die Tiere kann sie vor und nach den Sprechzeiten sorgen. Ihre Hündin darf hingegen mit in die Praxis. Viel Überzeugung brauchen die jungen Frauen auch gar nicht. Mindestens die Hälfte möchte sich später im ländlichen Raum niederlassen und sieht Vorteile darin, in Thüringen zu praktizieren, wie Melissa Pabst. Die 21-Jährige stammt aus der Nähe von Suhl und interessiert sich für eine Spezialisierung in der Allgemeinmedizin. Rund 90 Hausärzte praktizieren derzeit im Landkreis Gotha, teilt Veit Malolepsy von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mit. Dreieinhalb Stellen sollen im Gothaer Land noch besetzt werden, doch die Zahl habe sich zuletzt deutlich verringert. Während im Herbst noch 14,5 Stellen unbesetzt waren, habe die KV in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, den Krankenkassen und der Landesärztekammer viele neue junge Kollegen gewinnen können. Weitflächig gute ärztliche Versorgung im Landkreis Wer keinen Arzt im Heimatdorf hat, habe es im Landkreis Gotha nicht weit, sagt Malolepsy. Meist sei im nächsten zentralen Ort die nächste Anlaufstelle oder in den Städten des Gothaer Landes. Die Praxistour mit den Studierenden diene nicht zuletzt dem Zweck, Nachfolger zu finden für solche Ärzte, die altersbedingt in absehbarer Zeit ausscheiden. Für Augenärzte sind derweil 2,5 Stellen frei. Offensichtlich seien die Gothaer jedoch gut versorgt, weil die fünf praktizierenden Kollegen hauptsächlich konservativ arbeiten. Dennoch sei ihr Alltag nicht langweilig, sagt Sandra Müller: „Vom Baby bis zum Senioren ist jeden Tag alles dabei.“ Ihre Patienten reisen sogar aus Gera an, weil gerade dort Augenärzte Operationen den gängigen Untersuchungen vorziehen. Innerhalb von drei Jahren hat die junge Ärztin sich nach eigenen Angaben einen Stamm von 16.000 Patienten aufgebaut. Werbung sei dafür nicht nötig gewesen. Es mangele allerdings an gut ausgebildetem Personal, weshalb ihre Praxis selbst ausbilde.