Bad Sulza abermals als „Top-Kurort“ ausgezeichnet

Das Gradierwerk in Bad Sulza wird gerade umfangreich saniert und zum Jahreswechsel fertig gestellt werden.

Bad Sulza. Das Magazin „Focus Gesundheit“ zeichnet Bad Sulza bereits zum vierten Mal in Folge als „Top-Kurort“ aus.

Erneut hat die Redaktion des Magazins „Focus Gesundheit“ Bad Sulza als einen „Top-Kurort“ ausgezeichnet. Das Prädikat erhielt die Kurstadt bereits zum vierten Mal in Folge und als einer von 82 empfohlenen unter insgesamt 352 staatlich anerkannten Kurorten in Deutschland. „Das haben in Thüringen bisher nur Bad Langensalza und Bad Berka geschafft“, freut sich Melanie Kornhaas, Geschäftsführerin der Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza.