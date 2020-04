Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung im Kreis Gotha vorerst nur telefonisch

Wegen der Gefahr der Infektion mit dem neuartigen Conora-Virus erfolgt die Beratung für Gotha des „Sozialen Dienstes für Hörgeschädigte in Thüringen“ am Montag, 20. April, von 9 bis 10 Uhr und anschließend von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr für Waltershausen per Mobilfunk unter der Rufnummer 0173/39 11 221. Die persönliche Beratung in Gotha (Galetti Volkssolidarität, Jüdenstraße 4) und Waltershausen (Mehrgenerationshaus, Schulplatz 4) entfällt bis zum 30. April 2020.

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigen-Bundes Ortsverein Weimar mit ihrem Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen werde mittwochs von 10 Uhr bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 17 Uhr telefonisch, per Fax und E-Mail erreichbar sein, teilt Volkmar Fritzsche vom Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen mit.