Bibliothek Apolda hilft Kindern beim Verstehen von Corona-Themen

Weimarer Land. Online-Lesungen von Kinderbüchern zum Thema Gesundheit auf Homepage der der Stadtbibliothek Apolda.

Die Corona-Pandemie hat zu tiefen Einschnitten in das gewohnte Leben der Menschen geführt. Wo diese schon Erwachsenen nicht immer leicht fallen, bleiben auch in den Köpfen der Kinder manchmal Fragen zurück. Aus diesem Grund stellt die Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda/Weimarer Land ab 10. Mai zwei Filme bereit, die Kompliziertes kindgerecht erklären.

Wortungetüme wie „Abstandsregeln“, „Kontaktbeschränkungen“ und „Infektionsschutz“ seien nicht selbsterklärend, so Katharina Anding, die Leiterin der Stadtbibliothek Apolda. Warum dürfe der Nachwuchs nicht mehr in den Kindergarten und warum könne das Spielen mit anderen Kindern plötzlich gefährlich sein?

Kinderbuchlesungen der Ärztin Sibylle Mottl-Link

Um diese und andere Fragen zu beantworten sind ab sofort zwei Videos mit der Ärztin Sibylle Mottl-Link und dem Raben Cora über die Bibliotheks-Homepage abrufbar. In den Filmen vermittelt die Autorin mit ihren Büchern „Frau Doktor hat einen Vogel“ und „Keine Angst vor dem kleinen Piks“ auf kindgerechte Weise medizinisches Wissen.

Die Online-Lesungen sollen dazu beitragen, dass der Nachwuchs schwierige Themen, wie Krankheit, Impfung oder Vorsorge versteht. Durch die spielerische Darstellung werde das Entstehen von Ängsten oder psychischem Stress vermieden. Dazu trügen Eltern, Lehrer und Erzieher, aber eben auch Bibliotheken und Kinderbuchautoren bei, betont Katharina Anding.

Online-Angebot für viele Zwecke nutzbar

Die Videos sind noch für sechs Wochen online und dauern jeweils circa 15 Minuten. Lehrer und Erzieher sollen die Filme ebenfalls zur Unterstützung des Homeschoolings und in der Betreuung nutzen können, da sie sowohl unterhaltsam als auch lehrreich sind.

„Die Autorin hatten wir bereits vor Corona für eine Lesung in der Bibliothek im vergangenen Sommer eingeladen. Leider mussten wir den Termin dann auf 2021 verschieben, sehen aber angesichts hoher Infektionszahlen auch jetzt noch keine Möglichkeit einer Vor-Ort-Lesung. Das Online-Angebot bietet den Vorteil, dass wir es wesentlich mehr Kindern zugänglich machen können und die Videos in den Bildungseinrichtungen zeitlich flexibel einsetzbar sind,“ so Bibliotheksleiterin Katharina Anding. Die Sparkasse Mittelthüringen unterstützt die digitalen Veranstaltungen mit einer Spende zur Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen.

Die Lesungen sind ab 10. Mai bis zum 20. Juni 2021 frei verfügbar unter der Internetseite: bibliothek.apolda.info