Bürgermeister Güte in Höngeda: Wir haben Regeln eingehalten

Noch immer müssen Höngedaer, die in den nun anderthalb Wochen nach der Kirmes im Dorf Kontakt zu den Corona-Infizierten hatten, sich in der Abstrichstelle des Landkreises in Mühlhausen testen lassen.

Die Kirmesgesellschaft fühlt sich an den Pranger gestellt. Der Landkreis macht die Steigerung der Corona-Infizierten auf über 40 an der Kirmesfeier in Höngeda fest. Viele im Dorf werden derzeit getestet. Auch Falk Güte, seit anderthalb Jahren der CDU-Ortsbürgermeister, bereitet sich am Dienstagmorgen auf seinen Test am Nachmittag vor. Zur Arbeit fährt er seit Montag nicht mehr. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.