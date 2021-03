Die Zeit des Lockdowns wird im Naherholungsgebiet „Kleine Wartburg " mit Tierpark in Clingen für Reparaturen, Um-, Aus- und Neubauten genutzt, um die Attraktivität der Anlage zu erhöhen. Im Bild: Wegebau und das neue Meerschweinchen-Gehege stehen momentan unter anderem auf der Agenda.

Große Spendenbereitschaft nach Hilferuf aus Tierpark in Clingen

Clingen. Dem Naherholungszentrum und Tierpark „Kleine Wartburg“ in Clingen macht der Lockdown schwer zu schaffen.

„Wir geben nicht auf“ sagt Kerstin Rothe mit Entschlossenheit in der Stimme. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins „Kleine Wartburg“ in Clingen hat eigentlich nicht viele Gründe für ihren Optimismus. Ist doch das Naherholungsgebiet inklusive eines Tierparks seit Monaten auf Grund der Corona-Pandemie zwangsweise für Besucher geschlossen. Aufgrund der mittlerweile prekären Situation startete der Verein vor wenigen Tagen einen Spendenaufruf auf den Portalen gängiger sozialer Netzwerke.

Corona-Blog: Thüringer CDU-Bundestagsabgeordneter kritisiert Merkel in Offenem Brief – Impftermine sind bis April ausgebucht

Und die Resonanz darauf sei riesengroß gewesen, freut sich Kerstin Rothe. So habe ein Landhandel mit Filiale im nahe gelegenem Sömmerda gleich am Folgetag des Aufrufs eine Großlieferung, 40 Säcke, mit Getreide, Pellets, Heu und Stroh gebracht. Zudem sei die Spendenbereitschaft im Allgemeinen bei der Bevölkerung sehr groß. Dies beträfe sowohl Überweisungen, die auf dem Spendenkonto eingehen, als auch persönlich überbrachte Geld- und Sachspenden. „Das hilft uns wirklich ein großes Stück weiter“, sagt die Vereinschefin, die Dank dieser Unterstützung Hoffnung schöpft, dass der „Kleinen Wartburg“ in Zukunft wieder bessere Zeiten bevorstehen.

230 Tiere wollen versorgt sein

Der Aufruf gelte trotz der positiven Resonanz auch weiterhin. Gut gebrauchen könne man für den Tierpark kleine Hasenhäuser für das Freilaufgehege. Auch über frisches Obst und Gemüse, wie Äpfel und Karotten würde man sich hier sehr freuen. „Es ist eigentlich immer jemand da“, so Kerstin Rothe. Immerhin um die 230 Tiere – unter anderem Meerschweinchen, Hasen, Emus, Lamas, Frettchen und Esel – habe man hier zu versorgen. Und das eben auch in Zeiten, in denen der Tierpark nicht öffnen darf.

Sowohl der Verein, als auch der Pächter der Anlage, bedanken sich bei allen, „die an uns glauben und so viel Unterstützung zuteil werden lassen“, betont die Vereinschefin.





Die besucherfreie Zeit wird dazu genutzt, die Anlagen auf Vordermann zu bringen, soweit es die finanzielle Situation zulässt. So unterstützt der Verein den Tierpark aktuell bei der Erneuerung von Wegen sowie dem Bau eines Meerschweinchen-Geheges. „Wir sind dran, die Instandsetzung der Anlage voranzutreiben“, sagt Kerstin Rothe. So soll die Anlage etwas attraktiver gestaltet sein, wenn wieder geöffnet werden darf.

Seit dem Jahr 1974 gibt es in Clingen das Naherholungsgebiet „Kleine Wartburg“ mit dem Tierpark. Letzterer ist seit 2013 an Andreas Rothe verpachtet.