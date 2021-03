23 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages in Erfurt

Der 7-Tage-Inzidenzwert bleibt weiterhin unter 100 in Erfurt. Binnen 24 Stunden registrierte das Gesundheitsamt am Freitagmorgen 23 Neuinfektionen.

23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitagmorgen aus den zurückliegenden 24 Stunden. Damit wurden seit Pandemiebeginn in Erfurt insgesamt 5335 Personen positiv getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 76,6, am Vortag hatte das Robert-Koch-Institut den Wert mit 80,8 notiert. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 38 auf 4902 gestiegen. Ein weiterer Todesfall wurde nicht gemeldet. 192 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 241 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.