Den Schnelltest auf Coronaviren bieten jetzt auch schon einige Apotheken an.

41 Neuinfektionen in Erfurt: Inzidenz steigt wieder auf über 100

Die 7-Tage-Inzidenz ist mit den Zahlen der Neuinfektionen am Freitagmorgen wieder über die 100er-Marke geklettert. Das Erfurter Gesundheitsamt registriert bis 8 Uhr weitere 41 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt damit leicht an und liegt bei 101,9, am Vortag wurde er mit 93,5 notiert.





Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt nun insgesamt 5553 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 15 auf 5088 angewachsen.

202 Personen sind verstorben, die registrierte Zahl hat sich seit dem Vortag nicht verändert. Damit gibt es in der Landeshauptstadt aktuell 263 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.